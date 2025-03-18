18 марта 2025

В Петербурге депутаты-иноагенты лишатся пенсии за выслугу лет

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Законодательство Петербурга хотят привести в соответствие с федеральным
Законодательство Петербурга хотят привести в соответствие с федеральным Фото:

Законодательное собрание Петербурга приняло инициативу, по которой депутаты, попавшие под статус иноагента, будут лишены права на пенсию за выслугу лет. Законодатели стремятся согласовать местное законодательство с федеральными нормами.

«Поправками мы предлагаем учесть комплексные изменения в федеральном законе», — сообщил депутат Денис Четырбок. Он также отметил, что согласно федеральному законодательству, выплаты лицам, прекратившим полномочия досрочно в связи с включением в список иностранных агентов, запрещены.

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский (внесен Минюстом в список иностранных агентов), оказался под угрозой потери пенсионных выплат. В марте 2024 года его имя было включено в реестр иностранных агентов, что ставит под сомнение его право на пенсионные накопления по выслуге лет. Вишневский, известный своей политической деятельностью и критикой власти, в октябре прошлого года отказался от депутатских полномочий и покинул Россию. Такие изменения в законодательстве могут иметь далеко идущие последствия не только для Вишневского, но и для других депутатов, которые могут быть объявлены иноагентами в будущем.

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Законодательное собрание Петербурга приняло инициативу, по которой депутаты, попавшие под статус иноагента, будут лишены права на пенсию за выслугу лет. Законодатели стремятся согласовать местное законодательство с федеральными нормами. «Поправками мы предлагаем учесть комплексные изменения в федеральном законе», — сообщил депутат Денис Четырбок. Он также отметил, что согласно федеральному законодательству, выплаты лицам, прекратившим полномочия досрочно в связи с включением в список иностранных агентов, запрещены. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский (внесен Минюстом в список иностранных агентов), оказался под угрозой потери пенсионных выплат. В марте 2024 года его имя было включено в реестр иностранных агентов, что ставит под сомнение его право на пенсионные накопления по выслуге лет. Вишневский, известный своей политической деятельностью и критикой власти, в октябре прошлого года отказался от депутатских полномочий и покинул Россию. Такие изменения в законодательстве могут иметь далеко идущие последствия не только для Вишневского, но и для других депутатов, которые могут быть объявлены иноагентами в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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