В Петербурге депутаты-иноагенты лишатся пенсии за выслугу лет

Законодательное собрание Петербурга приняло инициативу, по которой депутаты, попавшие под статус иноагента, будут лишены права на пенсию за выслугу лет. Законодатели стремятся согласовать местное законодательство с федеральными нормами.
«Поправками мы предлагаем учесть комплексные изменения в федеральном законе», — сообщил депутат Денис Четырбок. Он также отметил, что согласно федеральному законодательству, выплаты лицам, прекратившим полномочия досрочно в связи с включением в список иностранных агентов, запрещены.
Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский (внесен Минюстом в список иностранных агентов), оказался под угрозой потери пенсионных выплат. В марте 2024 года его имя было включено в реестр иностранных агентов, что ставит под сомнение его право на пенсионные накопления по выслуге лет. Вишневский, известный своей политической деятельностью и критикой власти, в октябре прошлого года отказался от депутатских полномочий и покинул Россию. Такие изменения в законодательстве могут иметь далеко идущие последствия не только для Вишневского, но и для других депутатов, которые могут быть объявлены иноагентами в будущем.
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