19 марта 2025

Пермяки пожаловались на подсветку путепровода, мешающую спать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яркая подсветка путепровода на шоссе Космонавтов светит в окна ближайших домов
Яркая подсветка путепровода на шоссе Космонавтов светит в окна ближайших домов Фото:

На шоссе Космонавтов в Перми появилась архитектурная подсветка путепровода. Однако пермяки жалуются, что она слишком яркая и светит в окна жилых домов. Фото опубликовано в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Новая подсветка на шоссе Космонавтов. И страдающие дома рядом. Уже вызывают защитника города — ставят отметки в окнах», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.

Архитектурная подсветка появилась на новом путепроводе
Архитектурная подсветка появилась на новом путепроводе
Фото:
По ночам она светит в окна ближайших домов
По ночам она светит в окна ближайших домов
Фото:

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На шоссе Космонавтов в Перми появилась архитектурная подсветка путепровода. Однако пермяки жалуются, что она слишком яркая и светит в окна жилых домов. Фото опубликовано в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Новая подсветка на шоссе Космонавтов. И страдающие дома рядом. Уже вызывают защитника города — ставят отметки в окнах», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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