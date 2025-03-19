Яркая подсветка путепровода на шоссе Космонавтов светит в окна ближайших домов
На шоссе Космонавтов в Перми появилась архитектурная подсветка путепровода. Однако пермяки жалуются, что она слишком яркая и светит в окна жилых домов. Фото опубликовано в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Новая подсветка на шоссе Космонавтов. И страдающие дома рядом. Уже вызывают защитника города — ставят отметки в окнах», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Архитектурная подсветка появилась на новом путепроводе
По ночам она светит в окна ближайших домов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!