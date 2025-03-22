Концертное исполнение оперы «Соловей» пермяки увидят в прямом эфире

Концертное исполнение оперы Игоря Стравинского «Соловей» прозвучит не только в зале, но и в режиме онлайн. Такую возможность предоставит Пермский театр оперы и балета.
«В это воскресенье, 23 марта, концертное исполнение оперы „Соловей“. Начало трансляции в 19:00 по пермскому времени (17:00 мск). Присоединяйтесь на сайте permopera.ru, в официальной группе в соцсети „ВКонтакте“ и на rutube-канале», — указано в telegram-канале театра.
За дирижерским пультом будет сидеть Владимир Ткаченко, в заглавной партии выступит Надежда Павлова. В основе сюжета — одноименная сказка Ганса Кристиана Андерсена, в которой при дворе китайского императора соревнуются живая и искусственная птицы.
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