22 марта 2025
21 марта 2025

Концертное исполнение оперы «Соловей» пермяки увидят в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Трансляцию постановки будут вести сразу на нескольких площадках
Трансляцию постановки будут вести сразу на нескольких площадках Фото:

Концертное исполнение оперы Игоря Стравинского «Соловей» прозвучит не только в зале, но и в режиме онлайн. Такую возможность предоставит Пермский театр оперы и балета.

«В это воскресенье, 23 марта, концертное исполнение оперы „Соловей“. Начало трансляции в 19:00 по пермскому времени (17:00 мск). Присоединяйтесь на сайте permopera.ru, в официальной группе в соцсети „ВКонтакте“ и на rutube-канале», — указано в telegram-канале театра.

За дирижерским пультом будет сидеть Владимир Ткаченко, в заглавной партии выступит Надежда Павлова. В основе сюжета — одноименная сказка Ганса Кристиана Андерсена, в которой при дворе китайского императора соревнуются живая и искусственная птицы.

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Концертное исполнение оперы Игоря Стравинского «Соловей» прозвучит не только в зале, но и в режиме онлайн. Такую возможность предоставит Пермский театр оперы и балета. «В это воскресенье, 23 марта, концертное исполнение оперы „Соловей“. Начало трансляции в 19:00 по пермскому времени (17:00 мск). Присоединяйтесь на сайте permopera.ru, в официальной группе в соцсети „ВКонтакте“ и на rutube-канале», — указано в telegram-канале театра. За дирижерским пультом будет сидеть Владимир Ткаченко, в заглавной партии выступит Надежда Павлова. В основе сюжета — одноименная сказка Ганса Кристиана Андерсена, в которой при дворе китайского императора соревнуются живая и искусственная птицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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