22 марта 2025

Екатеринбуржцы выстроились в огромную очередь, чтоб перевести детей в новую школу. Фото, видео

В Екатеринбурге собралась толпа родителей у школы №314
© Служба новостей «URA.RU»
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К школе из-за толпы родителей приезжала полиция (архивное фото)
К школе из-за толпы родителей приезжала полиция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге заметили очередь из родителей, которые хотят вписать своих детей на перевод в новую школу №314 (Кировский район). Очевидцы сообщили, что некоторые родители стоят несколько дней.

«Гигантская очередь из родителей, которые пытаются записать своих детей в школу №314. Некоторые заняли очередь еще в пятницу [21 марта] и у них нет выхода. Планируют ждать дальше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Прием документов должен начаться утром 24 марта.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую мэрию за комментарием. В администрации ответили, что для решения проблемы с 00:00 24 марта запустится прием заявлений через «Госуслуги», а с 09:00 можно будет подать заявление в МФЦ — по графику работы отделений.

Очередь в школу №314
Очередь в школу №314
Фото:
Некоторые родители принесли с собой сиденья
Некоторые родители принесли с собой сиденья
Фото:

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В Екатеринбурге заметили очередь из родителей, которые хотят вписать своих детей на перевод в новую школу №314 (Кировский район). Очевидцы сообщили, что некоторые родители стоят несколько дней. «Гигантская очередь из родителей, которые пытаются записать своих детей в школу №314. Некоторые заняли очередь еще в пятницу [21 марта] и у них нет выхода. Планируют ждать дальше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Прием документов должен начаться утром 24 марта. Корреспондент URA.RU обратился в городскую мэрию за комментарием. В администрации ответили, что для решения проблемы с 00:00 24 марта запустится прием заявлений через «Госуслуги», а с 09:00 можно будет подать заявление в МФЦ — по графику работы отделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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