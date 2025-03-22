В Екатеринбурге заметили очередь из родителей, которые хотят вписать своих детей на перевод в новую школу №314 (Кировский район). Очевидцы сообщили, что некоторые родители стоят несколько дней.
«Гигантская очередь из родителей, которые пытаются записать своих детей в школу №314. Некоторые заняли очередь еще в пятницу [21 марта] и у них нет выхода. Планируют ждать дальше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Прием документов должен начаться утром 24 марта.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую мэрию за комментарием. В администрации ответили, что для решения проблемы с 00:00 24 марта запустится прием заявлений через «Госуслуги», а с 09:00 можно будет подать заявление в МФЦ — по графику работы отделений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!