Команда «Югра» сыграла первый матч в рамках Кубка за звание чемпиона России
Сегодня состоялся первый матч команды «Югра» за кубок чемпиона России во Всероссийской хоккейной лиге. Земляков пришел поддержать губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Пришел поддержать наш хоккейный клуб на первом матче Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги. Напряженная игра была между „Югрой“ и „Рязань-ВДВ“», — поделился глава округа в своем telegram-канале.
Победу одержала команда Югры. Они сразили противника со счетом 3:0. Кухарук поздравил хоккеистов и их болельщиков с победой.
Глава Югры пришел поболеть за хоккейную команду округа
Команда «Югра» одержала победу в первом матче
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