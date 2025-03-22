22 марта 2025
21 марта 2025

Кухарук поддержал команду Югры на хоккейном матче. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда «Югра» сыграла первый матч в рамках Кубка за звание чемпиона России
Команда «Югра» сыграла первый матч в рамках Кубка за звание чемпиона России Фото:

Сегодня состоялся первый матч команды «Югра» за кубок чемпиона России во Всероссийской хоккейной лиге. Земляков пришел поддержать губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Пришел поддержать наш хоккейный клуб на первом матче Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги. Напряженная игра была между „Югрой“ и „Рязань-ВДВ“», — поделился глава округа в своем telegram-канале.

Победу одержала команда Югры. Они сразили противника со счетом 3:0. Кухарук поздравил хоккеистов и их болельщиков с победой.

Глава Югры пришел поболеть за хоккейную команду округа
Глава Югры пришел поболеть за хоккейную команду округа
Фото:
Команда «Югра» одержала победу в первом матче
Команда «Югра» одержала победу в первом матче
Фото:

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Сегодня состоялся первый матч команды «Югра» за кубок чемпиона России во Всероссийской хоккейной лиге. Земляков пришел поддержать губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «Пришел поддержать наш хоккейный клуб на первом матче Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги. Напряженная игра была между „Югрой“ и „Рязань-ВДВ“», — поделился глава округа в своем telegram-канале. Победу одержала команда Югры. Они сразили противника со счетом 3:0. Кухарук поздравил хоккеистов и их болельщиков с победой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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