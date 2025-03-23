Убийца бизнесмена Лукова из Перми предстанет перед судом

В Перми завершено расследование уголовного дела по факту убийства бизнесмена Александра Лукова. Он был застрелен 5 октября 223 года на пороге собственного кафе в микрорайоне Молодежный. В преступлении обвиняется его партнер по бизнесу и еще один человек.
«По версии следствия, партнер по бизнесу Лукова Роман Широков из корыстных побуждений предложил своему знакомому застрелить предпринимателя. Мотивом послужило желание завладеть бизнесом Лукова. Сейчас расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд», — пояснили в СУ СК по пермскому краю.
Убийство Лукова произошло вечером 5 октября 2023 года. Его застрелили на пороге собственного кафе. Сразу после этого убийца скрылся, но правоохранителям удалось его найти и задержать. Также был задержан и организатор убийства. Оба находились в СИЗО пока шло расследование уголовного дела. Уголовное дело исполнителя убийства выделено в отдельное производство.
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