В Пермском крае слесарь получил сильнейшие ожоги кипятком, ремонтируя котельную

В Усолье Пермского края началось расследование группового несчастного случая. 22 марта работники компании «Теплосервис», специализирующейся на производстве пара и горячей воды, получили тяжелейшие травмы.
«Утром рабочие проводили ремонт на котельной „Уньва“ в Усольском округе. После демонтажа болтового соединения фланца насоса, их окатило кипятком», — сообщает на официальном сайте Госинспекция по труду в Пермском крае.
Согласно медзаключению, один из пострадавших получил термические ожоги II-III степени головы, лица, тела, рук и ног, занимающие 38% поверхности тела. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Сейчас создана комиссия для расследования несчастного случая. Будут опрошены пострадавшие и ответственные лица, поднята документация, связанная с работой. На предприятие придут с внеплановой проверкой. В случае, если вскроется факт нарушения трудовых прав, будут применены административные санкции, а материалы передадут следствию для решения вопроса об уголовной ответственности.
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