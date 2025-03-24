24 марта 2025

В Пермском крае слесарь получил сильнейшие ожоги кипятком, ремонтируя котельную

В Пермском крае слесарь получил ожоги кипятком, ремонтируя котельную
© Служба новостей «URA.RU»
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У одного из пострадавших термический ожог головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей
У одного из пострадавших термический ожог головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей Фото:

В Усолье Пермского края началось расследование группового несчастного случая. 22 марта работники компании «Теплосервис», специализирующейся на производстве пара и горячей воды, получили тяжелейшие травмы. 

«Утром рабочие проводили ремонт на котельной „Уньва“ в Усольском округе. После демонтажа болтового соединения фланца насоса, их окатило кипятком», — сообщает на официальном сайте Госинспекция по труду в Пермском крае. 

Согласно медзаключению, один из пострадавших получил термические ожоги II-III степени головы, лица, тела, рук и ног, занимающие 38% поверхности тела. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Сейчас создана комиссия для расследования несчастного случая. Будут опрошены пострадавшие и ответственные лица, поднята документация, связанная с работой. На предприятие придут с внеплановой проверкой. В случае, если вскроется факт нарушения трудовых прав, будут применены административные санкции, а материалы передадут следствию для решения вопроса об уголовной ответственности.

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В Усолье Пермского края началось расследование группового несчастного случая. 22 марта работники компании «Теплосервис», специализирующейся на производстве пара и горячей воды, получили тяжелейшие травмы.  «Утром рабочие проводили ремонт на котельной „Уньва“ в Усольском округе. После демонтажа болтового соединения фланца насоса, их окатило кипятком», — сообщает на официальном сайте Госинспекция по труду в Пермском крае.  Согласно медзаключению, один из пострадавших получил термические ожоги II-III степени головы, лица, тела, рук и ног, занимающие 38% поверхности тела. Это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас создана комиссия для расследования несчастного случая. Будут опрошены пострадавшие и ответственные лица, поднята документация, связанная с работой. На предприятие придут с внеплановой проверкой. В случае, если вскроется факт нарушения трудовых прав, будут применены административные санкции, а материалы передадут следствию для решения вопроса об уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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