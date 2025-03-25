25 марта 2025

Дом размером с однушку за 170 миллионов продают в Екатеринбурге. Фото

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Маленький дом продают за миллионы в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили дом площадью 50 квадратных метров за 170 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Пpoдaeтся уютный дом, пригодный для кpуглoгoдичногo пpоживaния. Oтoпление пeчное + тeплые полы, автoнoмная кaнализация, вoдоcнабжениe, cкважинa 52 м, водa питьeвaя. Пpовeдeн интернет», — говорится в сообщении.

Как утверждает владелец, дом расположен в экологически чистом районе — на ВИЗе. Также покупателю достанутся яблони, сливы и другие плодовые деревья и кустарники, растущие на участке в 6 соток.

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В Екатеринбурге на продажу выставили дом площадью 50 квадратных метров за 170 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Пpoдaeтся уютный дом, пригодный для кpуглoгoдичногo пpоживaния. Oтoпление пeчное + тeплые полы, автoнoмная кaнализация, вoдоcнабжениe, cкважинa 52 м, водa питьeвaя. Пpовeдeн интернет», — говорится в сообщении. Как утверждает владелец, дом расположен в экологически чистом районе — на ВИЗе. Также покупателю достанутся яблони, сливы и другие плодовые деревья и кустарники, растущие на участке в 6 соток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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