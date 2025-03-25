Маленький дом продают за миллионы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на продажу выставили дом площадью 50 квадратных метров за 170 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Пpoдaeтся уютный дом, пригодный для кpуглoгoдичногo пpоживaния. Oтoпление пeчное + тeплые полы, автoнoмная кaнализация, вoдоcнабжениe, cкважинa 52 м, водa питьeвaя. Пpовeдeн интернет», — говорится в сообщении.
Как утверждает владелец, дом расположен в экологически чистом районе — на ВИЗе. Также покупателю достанутся яблони, сливы и другие плодовые деревья и кустарники, растущие на участке в 6 соток.
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