Пермский минздрав проверит цены в аптеках на жизненно важные лекарства

Министерство здравоохранения Пермского края в текущем году проверит цены на жизненно важные лекарственные препараты. Это следует из приказа ведомства, который имеется в распоряжении URA.RU. Как уточнили агентству в региональном минздраве, «профилактические мероприятия» коснутся аптек.
«Программой профилактики на 2025 год предусмотрено проведение обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению фармацевтической деятельности [...]. Оно направлено на стимулирование контролируемых лиц к добросовестному осуществлению обязанностей при реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно важных», — сказано в документе.
Профилактические мероприятия могут включать в себя как «объявление предостережения» так и «профилактический визит». В минздраве Прикамья указывают, что сейчас в регионе насчитывается 298 контролируемых лиц, которые осуществляют розничную и оптовую торговлю жизненно важными лекарственными препаратами.
В январе две коммерческие организации, занимающиеся поставками в больницы Прикамья лекарств для астматиков и диабетиков, заподозрили в картельном сговоре. Проверку компаний проводило региональное управление ФАС.
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