Телевидение и радио перестанут работать в Пермском крае

В семи населенных пунктах Пермского края временно отключат теле-и радиоэфир. Это связано с проведением профилактических и плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Как рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре, отключения запланированы в период с 31 марта по 4 апреля.
«Пермский КРТПЦ информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 31 марта по 6 апреля», — говорится в сообщении учреждения. 31 марта в поселке Теплая гора с 11:00 до 17:00 перестанут вещать программы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2).
2 апреля без телеэфира останутся Шермейка и Кунгур. В Октябрьском и Добрянке отключение запланировано на 3 апреля, а в Узяре и Чусовом на 4 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!