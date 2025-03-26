Телевидение и радио перестанут работать в Пермском крае

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Пермяки не смогут послушать радио
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В семи населенных пунктах Пермского края временно отключат теле-и радиоэфир. Это связано с проведением профилактических и плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Как рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре, отключения запланированы в период с 31 марта по 4 апреля.

«Пермский КРТПЦ информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 31 марта по 6 апреля», — говорится в сообщении учреждения. 31 марта в поселке Теплая гора с 11:00 до 17:00 перестанут вещать программы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2).

2 апреля без телеэфира останутся Шермейка и Кунгур. В Октябрьском и Добрянке отключение запланировано на 3 апреля, а в Узяре и Чусовом на 4 апреля.

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В семи населенных пунктах Пермского края временно отключат теле-и радиоэфир. Это связано с проведением профилактических и плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Как рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре, отключения запланированы в период с 31 марта по 4 апреля. «Пермский КРТПЦ информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 31 марта по 6 апреля», — говорится в сообщении учреждения. 31 марта в поселке Теплая гора с 11:00 до 17:00 перестанут вещать программы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2). 2 апреля без телеэфира останутся Шермейка и Кунгур. В Октябрьском и Добрянке отключение запланировано на 3 апреля, а в Узяре и Чусовом на 4 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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