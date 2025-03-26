Глава ГИБДД Екатеринбурга не знал о закрытии центральной улицы города

Глава ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш оказался не в курсе закрытия улицы Куйбышева на время строительства пешеходного перехода под мостом к «УГМК-Арене». Об этом в ходе коллегии заявил мэр Алексей Орлов, высказав претензию директору департамента транспорта администрации Игорю Ощепкову о плохой информированности населения, сообщает корреспондент URA.RU.
«Вот мы с вами информацию разместили [на сайте мэрии] о том, что перекрываем улицу Куйбышева, чтобы сделать единую набережную, как мы с вами задумали еще в 2021-м году. Но отложили [закрытие улицы] по понятной причине, потому что надо было открыть ледовую арену [„УГМК-Арену“]. Сейчас нет информации, когда мы ее закрываем. ГИБДД не знает. Мы с Романом Григорьевичем [Ярышем] разговариваем, говорит, мы вообще не в курсе», — подчеркнул Орлов.
Отметив, что информацию на сайте мэрии читают единицы. В итоге в городе может случиться коллапс. Так как о перекрытии не знают также автомобилисты, пешеходы, пассажиры (на участке временно будет ходить только трамвай). «А мы ее закрываем на четыре-пять месяцев», — добавил Орлов.
Информация о закрытии движения на улице Куйбышева на три с половиной месяца появилась в середине февраля. Ограничения должны были начать действовать с 24 февраля по 10 июня 2025 года. «УГМК-Арену» в городе официально открыли 10 марта 2025 года матчем Континентальной хоккейной лиги между командами «Автомобилист» и ЦСКА.
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