Штрафы за саботаж решений оперштаба в Пермском крае вырастут до 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению авторов инициативы, в условиях СВО возможность саботирования решений оперативного штаба ведет к чрезвычайным последствиям
По мнению авторов инициативы, в условиях СВО возможность саботирования решений оперативного штаба ведет к чрезвычайным последствиям Фото:

Администрация Перми внесла в краевой парламент проект закона об увеличении штрафов за неисполнение решений регионального оперштаба. Планируется, что депутаты рассмотрят его в апреле. 

«В документе предлагается установить следующие размеры штрафов: от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц», — сообщается на сайте Законодательного собрания Пермского края. 

При этом за повторное нарушение в течение года шкала штрафных санкций составит от 4 тысяч рублей для жителей и до 1 млн рублей для юридических лиц. Ранее суммы штрафов были в разы ниже — от 1 тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юрлиц. 

Согласно пояснительной записке, существующие меры ответственности не являются эффективными. Подобная мера призвана сократить количество правонарушений.

По мнению авторов инициативы, в условиях СВО «возможность саботирования решений губернатора (оперативного штаба) ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе».

В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в Прикамье ввели штрафы за нарушения режима теробороны. Тогда максимальный его размер равнялся 100 тысячам рублей. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября 2022 года. Первым его решением стал запрет на запуск беспилотников. Позже губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Перми внесла в краевой парламент проект закона об увеличении штрафов за неисполнение решений регионального оперштаба. Планируется, что депутаты рассмотрят его в апреле.  «В документе предлагается установить следующие размеры штрафов: от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц», — сообщается на сайте Законодательного собрания Пермского края.  При этом за повторное нарушение в течение года шкала штрафных санкций составит от 4 тысяч рублей для жителей и до 1 млн рублей для юридических лиц. Ранее суммы штрафов были в разы ниже — от 1 тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юрлиц.  Согласно пояснительной записке, существующие меры ответственности не являются эффективными. Подобная мера призвана сократить количество правонарушений. По мнению авторов инициативы, в условиях СВО «возможность саботирования решений губернатора (оперативного штаба) ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе». В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в Прикамье ввели штрафы за нарушения режима теробороны. Тогда максимальный его размер равнялся 100 тысячам рублей. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября 2022 года. Первым его решением стал запрет на запуск беспилотников. Позже губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...