Штрафы за саботаж решений оперштаба в Пермском крае вырастут до 1 млн рублей

Администрация Перми внесла в краевой парламент проект закона об увеличении штрафов за неисполнение решений регионального оперштаба. Планируется, что депутаты рассмотрят его в апреле.
«В документе предлагается установить следующие размеры штрафов: от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц», — сообщается на сайте Законодательного собрания Пермского края.
При этом за повторное нарушение в течение года шкала штрафных санкций составит от 4 тысяч рублей для жителей и до 1 млн рублей для юридических лиц. Ранее суммы штрафов были в разы ниже — от 1 тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юрлиц.
Согласно пояснительной записке, существующие меры ответственности не являются эффективными. Подобная мера призвана сократить количество правонарушений.
По мнению авторов инициативы, в условиях СВО «возможность саботирования решений губернатора (оперативного штаба) ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе».
В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в Прикамье ввели штрафы за нарушения режима теробороны. Тогда максимальный его размер равнялся 100 тысячам рублей. Оперштаб в Пермском крае был создан 20 октября 2022 года. Первым его решением стал запрет на запуск беспилотников. Позже губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам.
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