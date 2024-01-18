Пермские власти засекретили список камер видеонаблюдения в регионе

19 января 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Владельцев камер уведомят о необходимости подключиться к единой системе Фото: Анна Майорова © URA.RU Перечень видеокамер, которые жители и организации Пермского края обязаны подключить к единой системе наблюдения региона, засекречен. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам. В минтербезе пояснили, что речь идет об ограниченном перечне объектов, но разглашать его нельзя. «Решением оперштаба утвержден перечень объектов, собственники которых обязаны обеспечить подключение камер. Перечень включает в себя объекты социального значения. Перечень носит гриф „для служебного пользования“», — заявили URA.RU в ведомстве. Владельцев видеокамер, которым надо подключиться к общей системе, уведомят в частном порядке. Как ранее рассказывало URA.RU, 15 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который обязывает владельцев видеокамер подключить их единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.

Перечень видеокамер, которые жители и организации Пермского края обязаны подключить к единой системе наблюдения региона, засекречен. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам. В минтербезе пояснили, что речь идет об ограниченном перечне объектов, но разглашать его нельзя. «Решением оперштаба утвержден перечень объектов, собственники которых обязаны обеспечить подключение камер. Перечень включает в себя объекты социального значения. Перечень носит гриф „для служебного пользования“», — заявили URA.RU в ведомстве. Владельцев видеокамер, которым надо подключиться к общей системе, уведомят в частном порядке. Как ранее рассказывало URA.RU, 15 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который обязывает владельцев видеокамер подключить их единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.