18 января 2024

Пермские власти засекретили список камер видеонаблюдения в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, видеокамера, егэ, единый государственный экзамен, видеонаблюдение
Владельцев камер уведомят о необходимости подключиться к единой системе Фото:

Перечень видеокамер, которые жители и организации Пермского края обязаны подключить к единой системе наблюдения региона, засекречен. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам. В минтербезе пояснили, что речь идет об ограниченном перечне объектов, но разглашать его нельзя.

«Решением оперштаба утвержден перечень объектов, собственники которых обязаны обеспечить подключение камер. Перечень включает в себя объекты социального значения. Перечень носит гриф „для служебного пользования“», — заявили URA.RU в ведомстве. Владельцев видеокамер, которым надо подключиться к общей системе, уведомят в частном порядке.

Как ранее рассказывало URA.RU, 15 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который обязывает владельцев видеокамер подключить их единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.

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Перечень видеокамер, которые жители и организации Пермского края обязаны подключить к единой системе наблюдения региона, засекречен. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам. В минтербезе пояснили, что речь идет об ограниченном перечне объектов, но разглашать его нельзя. «Решением оперштаба утвержден перечень объектов, собственники которых обязаны обеспечить подключение камер. Перечень включает в себя объекты социального значения. Перечень носит гриф „для служебного пользования“», — заявили URA.RU в ведомстве. Владельцев видеокамер, которым надо подключиться к общей системе, уведомят в частном порядке. Как ранее рассказывало URA.RU, 15 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который обязывает владельцев видеокамер подключить их единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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