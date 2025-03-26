В ХМАО салоны красоты скупают волосы за 200 тысяч рублей

В Югре парикмахеры готовы заплатить за волосы до 200 тысяч рублей. Особенно высок спрос на детские локоны.
«200 000 рублей за услугу. Интерeсуют cветлые и русыe оттeнки, особенно детcкиe oт 50 cм и длиннee, взрослые неокрашенные», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений в Сургуте. Стоимость зависит от качества волос, веса, длины, плотности кончиков. Чем длиннее и светлее копна, тем дороже.
«Нам в Нижневартовске за косичку детских волос 45 сантиметров дали 14 тысяч рублей», — рассказала URA.RU на условиях анонимности мама ребенка. Важно, что покупатель платит не только за длину, но и вес. Нехитрые расчеты показывают: чтобы получить 200 тысяч рублей, нужно принести примерно 2 килограмма волос.
А вот перепродают волосы действительно за десятки тысяч рублей. На одном крупном ресурсе детские русые длиной 82 сантиметра и весом 285 граммов обойдутся почти в 230 тысяч рублей. Срез попроще можно купить и за 55 тысяч рублей.
Приобретают волосы не только специализированные конторы, но и мастера, которые капсулируют материал для дальнейшего наращивания. При этом, взамен волос парикмахер даст не только деньги, но и сделает стрижку в качестве бонуса.
Продают локоны и взрослые люди, и дети — точнее, их родители. В 90% причина одна — усталость от длинных волос. «Тяжело ухаживать за длинными и густыми волосами. Длина позволяла и мы решили продать», — пишет мама девочки. «Когда длина волос больше 60 сантиметров, это уже тяжело — нужен уход, долго сушить, требуются маски, все стоит денег. Волосы растут у меня быстро, поэтому продала», — рассказывает другая клиентка.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала года выросла стоимость бьюти-услуг. Мастера по наращиванию ногтей, ресниц, а также барберы подняли цены в среднем на 10-15 %.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!