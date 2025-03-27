Пенсионерка изводит челябинцев, заливая машины соседей фекалиями

В Челябинске разгорелся конфликт между жителями новостройки и пенсионеркой Татьяной Парамоновой, которая проживает в единственном уцелевшем старом домике среди современных высоток. Пожилая женщина считает, что это «ее земля» и уже несколько лет ведет настоящую войну против своих соседей, обливая их имущество фекалиями.
«Каждое утро начинается с шумовых атак — стуков, криков и других звуков, мешающих жителям. Но главная проблема — регулярные „фекальные атаки“: пенсионерка выливает содержимое своего ведра на парковку и детскую площадку, создавая антисанитарные условия и невыносимый запах», — приводит заявления жителей телеканал РЕН ТВ.
Конфликт начался после строительства жилого комплекса на месте старых бараков. Пенсионерка Парамонова отказалась от выгодных предложений застройщика, требовала 15 миллионов рублей и трехкомнатную квартиру. Застройщик отказался, после чего пожилая женщина начала мстить новым жильцам. Она утверждает, что земля принадлежит ей по наследству, хотя судебные решения подтверждают обратное.
Жители пытались решить проблему с пенсионеркой мирно, но все попытки оказались безуспешными — конфликт продолжается уже несколько лет. Теперь соседи Парамоновой, уставшие от ее антисоциального поведения, начали систематически документировать ее действия на видео. Собранные материалы они планируют приложить к коллективному заявлению в правоохранительные органы.
Если обращение в полицию не даст результатов, жильцы готовы обратиться в суд. Они намерены нанять адвоката и инициировать процесс принудительного выселения пенсионерки, чье поведение уже несколько лет нарушает их покой и санитарные нормы.
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