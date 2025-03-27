27 марта 2025

Пенсионерка изводит челябинцев, заливая машины соседей фекалиями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионерка каждый день льет нечистоты из ведра на чужое имущество соседей
Пенсионерка каждый день льет нечистоты из ведра на чужое имущество соседей Фото:

В Челябинске разгорелся конфликт между жителями новостройки и пенсионеркой Татьяной Парамоновой, которая проживает в единственном уцелевшем старом домике среди современных высоток. Пожилая женщина считает, что это «ее земля» и уже несколько лет ведет настоящую войну против своих соседей, обливая их имущество фекалиями.

«Каждое утро начинается с шумовых атак — стуков, криков и других звуков, мешающих жителям. Но главная проблема — регулярные „фекальные атаки“: пенсионерка выливает содержимое своего ведра на парковку и детскую площадку, создавая антисанитарные условия и невыносимый запах», — приводит заявления жителей телеканал РЕН ТВ. 

Конфликт начался после строительства жилого комплекса на месте старых бараков. Пенсионерка Парамонова отказалась от выгодных предложений застройщика, требовала 15 миллионов рублей и трехкомнатную квартиру. Застройщик отказался, после чего пожилая женщина начала мстить новым жильцам. Она утверждает, что земля принадлежит ей по наследству, хотя судебные решения подтверждают обратное.

Жители пытались решить проблему с пенсионеркой мирно, но все попытки оказались безуспешными — конфликт продолжается уже несколько лет. Теперь соседи Парамоновой, уставшие от ее антисоциального поведения, начали систематически документировать ее действия на видео. Собранные материалы они планируют приложить к коллективному заявлению в правоохранительные органы.

Если обращение в полицию не даст результатов, жильцы готовы обратиться в суд. Они намерены нанять адвоката и инициировать процесс принудительного выселения пенсионерки, чье поведение уже несколько лет нарушает их покой и санитарные нормы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске разгорелся конфликт между жителями новостройки и пенсионеркой Татьяной Парамоновой, которая проживает в единственном уцелевшем старом домике среди современных высоток. Пожилая женщина считает, что это «ее земля» и уже несколько лет ведет настоящую войну против своих соседей, обливая их имущество фекалиями. «Каждое утро начинается с шумовых атак — стуков, криков и других звуков, мешающих жителям. Но главная проблема — регулярные „фекальные атаки“: пенсионерка выливает содержимое своего ведра на парковку и детскую площадку, создавая антисанитарные условия и невыносимый запах», — приводит заявления жителей телеканал РЕН ТВ.  Конфликт начался после строительства жилого комплекса на месте старых бараков. Пенсионерка Парамонова отказалась от выгодных предложений застройщика, требовала 15 миллионов рублей и трехкомнатную квартиру. Застройщик отказался, после чего пожилая женщина начала мстить новым жильцам. Она утверждает, что земля принадлежит ей по наследству, хотя судебные решения подтверждают обратное. Жители пытались решить проблему с пенсионеркой мирно, но все попытки оказались безуспешными — конфликт продолжается уже несколько лет. Теперь соседи Парамоновой, уставшие от ее антисоциального поведения, начали систематически документировать ее действия на видео. Собранные материалы они планируют приложить к коллективному заявлению в правоохранительные органы. Если обращение в полицию не даст результатов, жильцы готовы обратиться в суд. Они намерены нанять адвоката и инициировать процесс принудительного выселения пенсионерки, чье поведение уже несколько лет нарушает их покой и санитарные нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...