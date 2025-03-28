28 марта 2025

В Пермском крае открылся первый логистический центр для двух торговых сетей

В Пермском крае открылся первый логистический центр для двух торговых сетей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На территории распределительного центра действует более 250 единиц спецтехники
На территории распределительного центра действует более 250 единиц спецтехники Фото:

В Пермском крае начал работу первый логистический комплекс, который одновременно будет обслуживать сети магазинов «Пятерочка» и «Чижик». Открытие центра позволит снабдить более тысячи торговых точек в Прикамье и Удмуртии, сообщили в пресс-службе компании X5 Group.

«Для „Пятерочки“ этот распределительный центр стал девятым в регионах Поволжья. Совместная работа с „Чижиком“ способствует не только дальнейшему развитию обеих сетей и повышению их бизнес-эффективности, но и оптимизации затрат на логистику», — сказано в сообщении.

Новый логистический центр расположился в Култаево. Он занимает площадь 43 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь трудятся около 700 человек, при этом 200 сотрудников работают в складском подразделении Чижика», а 500 — в «Пятерочке».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае начал работу первый логистический комплекс, который одновременно будет обслуживать сети магазинов «Пятерочка» и «Чижик». Открытие центра позволит снабдить более тысячи торговых точек в Прикамье и Удмуртии, сообщили в пресс-службе компании X5 Group. «Для „Пятерочки“ этот распределительный центр стал девятым в регионах Поволжья. Совместная работа с „Чижиком“ способствует не только дальнейшему развитию обеих сетей и повышению их бизнес-эффективности, но и оптимизации затрат на логистику», — сказано в сообщении. Новый логистический центр расположился в Култаево. Он занимает площадь 43 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь трудятся около 700 человек, при этом 200 сотрудников работают в складском подразделении Чижика», а 500 — в «Пятерочке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...