В Пермском крае открылся первый логистический центр для двух торговых сетей

В Пермском крае начал работу первый логистический комплекс, который одновременно будет обслуживать сети магазинов «Пятерочка» и «Чижик». Открытие центра позволит снабдить более тысячи торговых точек в Прикамье и Удмуртии, сообщили в пресс-службе компании X5 Group.
«Для „Пятерочки“ этот распределительный центр стал девятым в регионах Поволжья. Совместная работа с „Чижиком“ способствует не только дальнейшему развитию обеих сетей и повышению их бизнес-эффективности, но и оптимизации затрат на логистику», — сказано в сообщении.
Новый логистический центр расположился в Култаево. Он занимает площадь 43 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь трудятся около 700 человек, при этом 200 сотрудников работают в складском подразделении Чижика», а 500 — в «Пятерочке».
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