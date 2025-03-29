Губернатор Дмитрий Махонин поделился кадрами рыбалки с сыном в своем telegram-канале. На видео мальчик с интересом рассматривает удочку и удивляется ее размеру, а посте глава рассказывает о рыбалке и семейных традициях.
«Рыбалку люблю с детства и в любое время года. С друзьями бегали на реку каждые выходные, первые удочки смастерили своими руками, на рассвете намывали мотыля для наживки. А теперь учится ловить рыбу уже мой сын. В эти выходные приехали порыбачить в родные края», — написал глава региона.
Видео вызвало теплые отклики подписчиков: многие отметили, что приятно видеть, как глава региона проводит время с семьей и передает традиции детям. Рыбалка для Махонина — не только отдых, но и повод вспомнить детство и показать подрастающему поколению красоту природы родного края.
Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что губернатор рыбачит в поселке Рябинино (Чердынский округ), где он родился и вырос. На водоемах севера региона лед еще толстый. Учитывая оттепель и температурные рекорды марта, МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей об опасности выхода на тонкий лед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!