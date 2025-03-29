29 марта 2025

Губернатор Пермского края Махонин рассказал о рыбалке с сыном. Фото, видео

Дмитрий Махонин поделился кадрами семейного отдаха в Рябинино
© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин учил сына рыбачить
Махонин учил сына рыбачить Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин поделился кадрами рыбалки с сыном в своем telegram-канале. На видео мальчик с интересом рассматривает удочку и удивляется ее размеру, а посте глава рассказывает о рыбалке и семейных традициях.

«Рыбалку люблю с детства и в любое время года. С друзьями бегали на реку каждые выходные, первые удочки смастерили своими руками, на рассвете намывали мотыля для наживки. А теперь учится ловить рыбу уже мой сын. В эти выходные приехали порыбачить в родные края», — написал глава региона.

Видео вызвало теплые отклики подписчиков: многие отметили, что приятно видеть, как глава региона проводит время с семьей и передает традиции детям. Рыбалка для Махонина — не только отдых, но и повод вспомнить детство и показать подрастающему поколению красоту природы родного края.

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что губернатор рыбачит в поселке Рябинино (Чердынский округ), где он родился и вырос. На водоемах севера региона лед еще толстый. Учитывая оттепель и температурные рекорды марта, МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей об опасности выхода на тонкий лед.

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Губернатор Дмитрий Махонин поделился кадрами рыбалки с сыном в своем telegram-канале. На видео мальчик с интересом рассматривает удочку и удивляется ее размеру, а посте глава рассказывает о рыбалке и семейных традициях. «Рыбалку люблю с детства и в любое время года. С друзьями бегали на реку каждые выходные, первые удочки смастерили своими руками, на рассвете намывали мотыля для наживки. А теперь учится ловить рыбу уже мой сын. В эти выходные приехали порыбачить в родные края», — написал глава региона. Видео вызвало теплые отклики подписчиков: многие отметили, что приятно видеть, как глава региона проводит время с семьей и передает традиции детям. Рыбалка для Махонина — не только отдых, но и повод вспомнить детство и показать подрастающему поколению красоту природы родного края. Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что губернатор рыбачит в поселке Рябинино (Чердынский округ), где он родился и вырос. На водоемах севера региона лед еще толстый. Учитывая оттепель и температурные рекорды марта, МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей об опасности выхода на тонкий лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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