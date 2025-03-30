Пятая неделя великого поста: что можно и нельзя есть

С 31 марта по 6 апреля идет пятая календарная неделя Великого поста. Она посвящена Преподобной Марии Египетской, которую прославляют за ее аскетический подвиг. На пятой седмице пища животного происхождения все еще под запретом, однако верующие могут разнообразить рацион вкусными и полезными постными блюдами. Что можно и нельзя есть в это время, а также топ рецептов — в материале URA.RU
Когда проходит Великий пост в 2025 году
В 2025 году период Великого поста у православных христиан начнется 3 марта и завершится 19 апреля. Даты проведения поста изменяются каждый год, поскольку они рассчитываются на основе дня празднования Пасхи. Обычно начало поста выпадает на понедельник, который следует за седьмой неделей до Пасхи.
Чему посвящена пятая неделя Великого поста
На пятой неделе Великого поста проходят особенные богослужения, которые характеризуются многочисленными покаянными молитвами и земными поклонами. Эти службы традиционно считаются «самыми великопостными». В четверг в церквях осуществляется чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в полном объеме. Субботняя служба посвящена Похвале Пресвятой Богородицы.
Что можно и нельзя делать
В этот период запрещено есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, сливочное масло, яйца, белый хлеб, сдобная выпечка, в также употреблять любые спиртные напитки. Не рекомендуется в эти дни собирать дома шумные компании и посещать публичные мероприятия.
На пятой неделе Великого поста верующие продолжают посещение храмов, где они молятся и изучают Священное Писание. В этот период Церковь выражает осуждение в отношении непристойной речи, споров, злопамятства и обид. Православным предписывается избегать организации домашних вечеринок и шумных застолий. Также верующим рекомендуется не участвовать в светских торжествах и избегать публичных развлечений.
Что можно есть в пятую неделю Великого поста
Во время пятой недели Великого поста разрешено есть каши, блюда из грибов, овощи, фрукты, соленья, бобовые, хлеб и макароны без яиц, морские водоросли, ягоды, орехи, семечки, мед и горький шоколад. Христианам, которые держат пост впервые, рекомендуют есть по 5–6 раз в день. Им желательно добавлять в рацион блюда с клетчаткой, а также пить больше воды.
Понедельник, 31 марта — рекомендовано употреблять сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб;
Вторник, 1 апреля — можно есть вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
Среда, 2 апреля — рекомендовано употреблять сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб;
Четверг, 3 апреля — можно есть вареные, тушеные овощи и фрукты без масла;
Пятница, 4 апреля — рекомендовано употреблять сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб;
Суббота, 5 апреля — можно есть вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом;
Воскресенье, 6 апреля — можно есть вареные, тушеные овощи и фрукты с маслом.
Домашние рецепты
Смузи с сельдереем
Ингредиенты:
- Яблоки зеленые (можно и сладкие красные) — 4 шт крупных;
- Сельдерей — 4 стебля;
- Сахар тростниковый — 1 ч.л;
- Петрушка и шпинат — 2-3 веточки.
Приготовление: промыть сельдерей, зелень и яблоки промыть. Зелень измельчить, кубиком нарезать сельдерей и яблоки, яблоки можно очистить. В чаше блендера измельчить все ингредиенты вместе с сахаром до состояния пюре.
Шоколадный кекс
Ингредиенты:
- Мука — 1,5 ст.,
- Сахар — 1 ст.,
- Какао — 1 ч.л.,
- Шоколад — 90 гр,
- Ванилин — щепотка,
- Соль — щепотка,
- Разрыхлитель — 1 ч.л.,
- Растительное масло — 0,5 ст.
Приготовление: для начала необходимо подготовить форму для выпечки, смазав ее растительным маслом, и предварительно разогреть духовку. Далее следует растопить шоколад на водяной бане, периодически помешивая его для равномерного нагрева. В большую миску просеять муку, добавить сахар, мелко перемолотый в пудру, какао, ванилин и соль, после чего тщательно все перемешать.
Растопленный шоколад вместе с маслом необходимо постепенно добавить в сухую смесь. Сначала ингредиенты следует перемешать ложкой, а затем использовать миксер для достижения однородной консистенции теста. Готовое тесто вылить в подготовленную форму и выпекать кекс до его полной готовности.
Суп с пшеном и грибами
Ингредиенты:
- пшено — 125 гр.,
- шампиньоны — 1 банка,
- картофель — 1 шт.,
- заморозка "овощное рагу"- пол 450 граммовых пакета,
- чеснок — 2 зуб.,
- растительное масло,
- куркума — 0,5 ч.л.,
- зелень, соль.
Приготовление: шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками, лук — мелкими кубиками, морковь — тонкими кружками, а картофель — небольшими брусочками.
Сначала обжарьте лук в течение двух минут. Затем добавьте морковь и продолжайте готовить еще три-четыре минуты. После этого добавьте к овощам грибы и жарьте все вместе, периодически помешивая, на протяжении шести-восьми минут.
Перед тем как добавлять пшено в кастрюлю, тщательно его промойте и обдайте кипятком несколько раз. Затем влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте пшено, соль и выбранные специи. Доведите смесь до кипения и варите под закрытой крышкой в течение десяти-двенадцати минут.
Далее в суп добавьте нарезанный картофель и продолжайте варить еще десять-пятнадцать минут. Перед подачей украсьте блюдо свежей нарезанной петрушкой.
Яблоки, запеченные с медом и орехами
Ингредиенты
- яблоки средние- 2 шт.,
- изюм- 2 ст.л.,
- кедровые орешки - 2 ч.л.,
- мед - 2 ч.л.,
- лимонный сок.
Приготовление: для начала необходимо тщательно вымыть яблоки. Далее следует срезать их верхушку и аккуратно удалить сердцевину. Отдельно нужно промыть изюм и дать ему высохнуть. Также следует очистить кедровые орешки.
В подготовленные яблоки поместить немного меда, сверху добавить смесь из изюма и орешков. По желанию можно слегка полить яблоко соком лимона для добавления кислинки.
Для запекания в микроволновой печи яблоки следует готовить на максимальной мощности в режиме разогрева примерно три минуты, однако время может варьироваться в зависимости от размера яблок. После приготовления дать яблокам немного остыть перед подачей. Яблоки можно запекать в обычной духовке до полной готовности.
Картофельный салат с фасолью
Ингредиенты:
- Перец болгарский — 1 шт.,
- Картофель — 3-4 шт.,
- Фасоль стручковая — 300 гр,
- Оливковое масло — 3 ст.л.,
- Горчица (зерна) — 1 ст.л.,
- Зелень по желанию.
Приготовление: помойте и очистите картофель, варите до полной готовности. Разморозьте фасоль и сварите ее отдельно. Очистите перец от семян и нарежьте его брусочками. Для приготовления заправки просто смешайте масло с горчицей, при необходимости добавьте соль.
Возьмите большую миску или емкость и выложите в нее нарезанный дольками картофель и подготовленные овощи. Добавьте полученную заправку. Тщательно перемешайте все ингредиенты. По желанию блюдо можно украсить свежей зеленью перед подачей на стол.
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