В Госдуме обсуждают поддержку пассажиров с детьми из-за задержек рейсов

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Меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми обсуждает Госдума вместе с Минтрансом
Меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми обсуждает Госдума вместе с Минтрансом Фото:

Депутаты Госдумы совместно с Министерством транспорта России разрабатывают меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми при длительных задержках авиарейсов. Об этом рассказала первая заместительница председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Варианты помощи обсуждаются. Мы точно должны знать, что у беременных женщин, родителей с малолетними детьми точно есть место, где они смогут посидеть, подождать, а если это долгое ожидание, то переночевать. <…> Мы здесь вместе работаем с Минтрансом, поскольку очень важно, чтобы решение, которое будет найдено, выполнялось», — заявила Буцкая ТАСС.

Она также рассказала, что обсудила с представителями Минтранса ситуации, когда пассажиры вынуждены проводить по несколько часов в салоне самолета в ожидании вылета. По ее словам, такие условия могут быть тяжелыми из-за духоты и жары, особенно для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Буцкая подчеркнула, что тема сложная из-за специфики работы аэропортов, но она требует обязательного решения в интересах пассажиров.

Вопрос поддержки пассажиров с детьми и беременных женщин при задержках рейсов обсуждается не впервые: ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предлагал предоставлять таким пассажирам гостиницы и доступ в бизнес-залы при ожидании более четырех часов. Его инициативы были направлены в профильные ведомства на фоне массовых задержек рейсов и сложной ситуации в российских аэропортах летом 2025 года.

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Депутаты Госдумы совместно с Министерством транспорта России разрабатывают меры поддержки беременных женщин и пассажиров с малолетними детьми при длительных задержках авиарейсов. Об этом рассказала первая заместительница председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). «Варианты помощи обсуждаются. Мы точно должны знать, что у беременных женщин, родителей с малолетними детьми точно есть место, где они смогут посидеть, подождать, а если это долгое ожидание, то переночевать. <…> Мы здесь вместе работаем с Минтрансом, поскольку очень важно, чтобы решение, которое будет найдено, выполнялось», — заявила Буцкая ТАСС. Она также рассказала, что обсудила с представителями Минтранса ситуации, когда пассажиры вынуждены проводить по несколько часов в салоне самолета в ожидании вылета. По ее словам, такие условия могут быть тяжелыми из-за духоты и жары, особенно для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Буцкая подчеркнула, что тема сложная из-за специфики работы аэропортов, но она требует обязательного решения в интересах пассажиров. Вопрос поддержки пассажиров с детьми и беременных женщин при задержках рейсов обсуждается не впервые: ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предлагал предоставлять таким пассажирам гостиницы и доступ в бизнес-залы при ожидании более четырех часов. Его инициативы были направлены в профильные ведомства на фоне массовых задержек рейсов и сложной ситуации в российских аэропортах летом 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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