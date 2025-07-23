В России вырос спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

Бизнес в России все чаще в рамках выделенных квот нанимает иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ, указано в докладе Центробанка.
«К примеру, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля также планирует трудоустроить мигрантов из Африки», — на отчет регулятора ссылаются «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты подтверждают наметившуюся тенденцию.
Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране, пишет RT. Для иностранных сотрудников будут повышены пошлины с 1 сентября текущего года. Как правило, мигрантам из Средней Азии запрещают въезд в Россию после проверки телефона, передает «Царьград».
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