В России вырос спрос на мигрантов из стран дальнего зарубежья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регионы РФ расширяют географию привлечения трудовых ресурсов
Регионы РФ расширяют географию привлечения трудовых ресурсов Фото:

Бизнес в России все чаще в рамках выделенных квот нанимает иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ, указано в докладе Центробанка. 

«К примеру, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля также планирует трудоустроить мигрантов из Африки», — на отчет регулятора ссылаются «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты подтверждают наметившуюся тенденцию.

Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране, пишет RT. Для иностранных сотрудников будут повышены пошлины с 1 сентября текущего года. Как правило, мигрантам из Средней Азии запрещают въезд в Россию после проверки телефона, передает «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнес в России все чаще в рамках выделенных квот нанимает иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ, указано в докладе Центробанка.  «К примеру, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля также планирует трудоустроить мигрантов из Африки», — на отчет регулятора ссылаются «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты подтверждают наметившуюся тенденцию. Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране, пишет RT. Для иностранных сотрудников будут повышены пошлины с 1 сентября текущего года. Как правило, мигрантам из Средней Азии запрещают въезд в Россию после проверки телефона, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...