29 марта 2025
28 марта 2025

Кухарук поздравил мусульман ХМАО с их главным религиозным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук поблагодарил мусульман за большой вклад в поддержание гражданского согласия
Кухарук поблагодарил мусульман за большой вклад в поддержание гражданского согласия Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Он поблагодарил их за большой вклад в поддержание гражданского согласия, а также пожелал крепкого здоровья, любви, благополучия и преумножения добрых дел.

«Поздравляю мусульман Югры с праздником Ураза-байрам! Этот день символизирует окончание священного месяца Рамадан и олицетворяет духовное обновление, радость и единство… Мусульмане, живущие в нашем регионе, вносят весомый вклад в поддержание гражданского согласия, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, а также развитие общественной и культурной жизни… Желаю крепкого здоровья, пусть в ваших домах царят любовь и благополучие, а ваши добрые дела на благо Югры умножаются!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что ХМАО давно стал домом для многих религий, однако ценности в них всех схожи — это почитание истории, уважение к окружающим, забота о семье и защита Родины. Глава региона отметил, что именно защитой Отчизны многие мусульмане сейчас и занимаются, находясь на СВО, стоя плечом к плечу со своими боевыми товарищами.

Ранее URA.RU писало, что югорские фермеры распродают живых баранов к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Он поблагодарил их за большой вклад в поддержание гражданского согласия, а также пожелал крепкого здоровья, любви, благополучия и преумножения добрых дел. «Поздравляю мусульман Югры с праздником Ураза-байрам! Этот день символизирует окончание священного месяца Рамадан и олицетворяет духовное обновление, радость и единство… Мусульмане, живущие в нашем регионе, вносят весомый вклад в поддержание гражданского согласия, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, а также развитие общественной и культурной жизни… Желаю крепкого здоровья, пусть в ваших домах царят любовь и благополучие, а ваши добрые дела на благо Югры умножаются!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что ХМАО давно стал домом для многих религий, однако ценности в них всех схожи — это почитание истории, уважение к окружающим, забота о семье и защита Родины. Глава региона отметил, что именно защитой Отчизны многие мусульмане сейчас и занимаются, находясь на СВО, стоя плечом к плечу со своими боевыми товарищами. Ранее URA.RU писало, что югорские фермеры распродают живых баранов к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...