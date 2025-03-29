Кухарук поздравил мусульман ХМАО с их главным религиозным праздником

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Он поблагодарил их за большой вклад в поддержание гражданского согласия, а также пожелал крепкого здоровья, любви, благополучия и преумножения добрых дел.
«Поздравляю мусульман Югры с праздником Ураза-байрам! Этот день символизирует окончание священного месяца Рамадан и олицетворяет духовное обновление, радость и единство… Мусульмане, живущие в нашем регионе, вносят весомый вклад в поддержание гражданского согласия, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, а также развитие общественной и культурной жизни… Желаю крепкого здоровья, пусть в ваших домах царят любовь и благополучие, а ваши добрые дела на благо Югры умножаются!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он добавил, что ХМАО давно стал домом для многих религий, однако ценности в них всех схожи — это почитание истории, уважение к окружающим, забота о семье и защита Родины. Глава региона отметил, что именно защитой Отчизны многие мусульмане сейчас и занимаются, находясь на СВО, стоя плечом к плечу со своими боевыми товарищами.
Ранее URA.RU писало, что югорские фермеры распродают живых баранов к мусульманскому празднику Ураза-байрам. Туша в среднем обойдется в 30 тысяч рублей.
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