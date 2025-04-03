Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области по работе с общественностью полковника юстиций Александра Шульгу. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«Старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга поощрён ведомственным знаком отличия „За службу Закону“. Награду представителю Свердловского СКР вручил лично Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин», — рассказали в ведомстве.
Полковника наградили на Всероссийском семинаре-совещании «Современные медиа и ведомственные ориентиры». Мероприятие прошло в Следственном комитете Российской Федерации.
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