03 апреля 2025

Бастрыкин наградил свердловского полковника. Фото

Бастрыкин наградил свердловского полковника СК Александра Шульгу
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Наградили полковника Шульгу в Следственном комитете России в Москве
Наградили полковника Шульгу в Следственном комитете России в Москве Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области по работе с общественностью полковника юстиций Александра Шульгу. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга поощрён ведомственным знаком отличия „За службу Закону“. Награду представителю Свердловского СКР вручил лично Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин», — рассказали в ведомстве. 

Полковника наградили на Всероссийском семинаре-совещании «Современные медиа и ведомственные ориентиры». Мероприятие прошло в Следственном комитете Российской Федерации.

Полковник юстиций Александр Шульга с главой СК Александром Бастрыкиным
Полковник юстиций Александр Шульга с главой СК Александром Бастрыкиным
Фото:

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил старшего помощника руководителя СУ СК по Свердловской области по работе с общественностью полковника юстиций Александра Шульгу. Об этом сообщила пресс-служба СК. «Старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга поощрён ведомственным знаком отличия „За службу Закону“. Награду представителю Свердловского СКР вручил лично Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин», — рассказали в ведомстве.  Полковника наградили на Всероссийском семинаре-совещании «Современные медиа и ведомственные ориентиры». Мероприятие прошло в Следственном комитете Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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