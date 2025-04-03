Сына бывшего вице-премьера Прикамья нашли мертвым в Москве

В одной из столичных квартир нашли мертвым сына бывшего зампреда правительства Прикамья Алексея Санникова — Олега. Об этом сообщил источник в силовых структурах Москвы.
«В полицию позвонил молодой человек и сообщил, что <...> нашел тело своего друга. Экстренные службы установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент 4-го курса Высшей школы экономики Олег Санников», — цитирует собственный источник «Регнум».
По данным СМИ, тело пролежало в квартире больше суток. В полиции заявили, что проверяют обстоятельства смерти.
Алексей Санников, ранее был президентом Федерации парусного спорта Пермского края. С 1994 по 2006 годы — работал генеральным директором в ЗАО «Энергокомплект-Пермь» и ЗАО «Энергокомплект-Холдинг». С 2006 по 2009 годы — являлся заместителем регионального правительства, отвечал за развитие инфраструктуры.
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