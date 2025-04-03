03 апреля 2025

Сына бывшего вице-премьера Прикамья нашли мертвым в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело обнаружил в квартире на Большом Строченовском переулке друг погибшего (архивное фото)
Тело обнаружил в квартире на Большом Строченовском переулке друг погибшего (архивное фото) Фото:

В одной из столичных квартир нашли мертвым сына бывшего зампреда правительства Прикамья Алексея Санникова — Олега. Об этом сообщил источник в силовых структурах Москвы. 

«В полицию позвонил молодой человек и сообщил, что <...> нашел тело своего друга. Экстренные службы установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент 4-го курса Высшей школы экономики Олег Санников», — цитирует собственный источник  «Регнум».

По данным СМИ, тело пролежало в квартире больше суток. В полиции заявили, что проверяют обстоятельства смерти.

Алексей Санников, ранее был президентом Федерации парусного спорта Пермского края. С 1994 по 2006 годы — работал генеральным директором в ЗАО «Энергокомплект-Пермь» и ЗАО «Энергокомплект-Холдинг». С 2006 по 2009 годы — являлся заместителем регионального правительства, отвечал за развитие инфраструктуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из столичных квартир нашли мертвым сына бывшего зампреда правительства Прикамья Алексея Санникова — Олега. Об этом сообщил источник в силовых структурах Москвы.  «В полицию позвонил молодой человек и сообщил, что <...> нашел тело своего друга. Экстренные службы установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент 4-го курса Высшей школы экономики Олег Санников», — цитирует собственный источник  «Регнум». По данным СМИ, тело пролежало в квартире больше суток. В полиции заявили, что проверяют обстоятельства смерти. Алексей Санников, ранее был президентом Федерации парусного спорта Пермского края. С 1994 по 2006 годы — работал генеральным директором в ЗАО «Энергокомплект-Пермь» и ЗАО «Энергокомплект-Холдинг». С 2006 по 2009 годы — являлся заместителем регионального правительства, отвечал за развитие инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...