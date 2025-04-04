В Пермском крае вводится запрет на рыбалку в период нереста. Он продлится с 15 апреля по 15 июня — на большинстве водных объектов. Однако конкретно в Воткинском водохранилище это произойдет позже — с 1 мая по 10 июня, в Камском — с 5 мая по 15 июня.
«В нерестовый период рыбачить разрешено исключительно одной поплавочной или донной удочкой. И только с берега при общем количестве крючков не более 2 штук у одного рыбака за некоторым исключением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края.
При этом рыболовство даже с берега полностью запрещено: в нижних бьефах Камской и Воткинской ГЭС на расстоянии менее 2 километров от плотин. Это ограничение действует круглый год, а не только в нерестовый период.
Те, кто попадется на незаконной рыбалке, будут привлечены к административной или даже уголовной ответственности, добавляют в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае все чаще стали вылавливать рыбу, которая ранее не обитала на Урале. Доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов отмечает, что в улове в районе Осы или Оханска стал попадаться берш (волжский судак). Хотя традиционное место его обитания — средняя и нижняя Волга, а также низовья Камы (за пределами Прикамья).
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