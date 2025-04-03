03 апреля 2025

В реках Прикамья завелись пять новых видов рыб

Зоолог Бакланов: в реках Прикамья находят рыбу, ранее не обитавшую на Урале
© Служба новостей «URA.RU»
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Явление эксперты объясняют потеплением и человеческим фактором
Явление эксперты объясняют потеплением и человеческим фактором Фото:

В Пермском крае все чаще вылавливают рыбу, которая ранее не обитали на Урале. О новых для региона видах рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов.

«Все чаще в улове рыбаков, выходящих на судака в районе Осы или Оханска, стал попадаться берш (волжский судак). Хотя традиционное место его обитания — средняя и нижняя Волга, а также низовья Камы (за пределами Прикамья — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Бакланов в интервью изданию «Звезда».

Ротана-головешку искусственно добавили в прикамские водоемы из бассейна Амура. Ученые при этом переживали, что хищник вытеснит другие виды. Но рост популяции со временем самостоятельно отрегулировался. На ротанов стали охотиться крупные окуни.

Канального сомика завезли в регион из Америки. Рыба предпочитает жить в сбросном канале Добрянской ГРЭС, где вода теплая весь год. Летом сомики мигрируют в Камское водохранилище, но затем вновь возвращаются.

Еще один необычный вид — бычок-кругляк. Он попал в местные реки вместе с балластными водами от судов вместе с моллюском, которым питается. Точно таким же образом в Воткинское водохранилище попали рыбы-иглы.

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В Пермском крае все чаще вылавливают рыбу, которая ранее не обитали на Урале. О новых для региона видах рассказал доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов. «Все чаще в улове рыбаков, выходящих на судака в районе Осы или Оханска, стал попадаться берш (волжский судак). Хотя традиционное место его обитания — средняя и нижняя Волга, а также низовья Камы (за пределами Прикамья — прим. URA.RU)», — объяснил Михаил Бакланов в интервью изданию «Звезда». Ротана-головешку искусственно добавили в прикамские водоемы из бассейна Амура. Ученые при этом переживали, что хищник вытеснит другие виды. Но рост популяции со временем самостоятельно отрегулировался. На ротанов стали охотиться крупные окуни. Канального сомика завезли в регион из Америки. Рыба предпочитает жить в сбросном канале Добрянской ГРЭС, где вода теплая весь год. Летом сомики мигрируют в Камское водохранилище, но затем вновь возвращаются. Еще один необычный вид — бычок-кругляк. Он попал в местные реки вместе с балластными водами от судов вместе с моллюском, которым питается. Точно таким же образом в Воткинское водохранилище попали рыбы-иглы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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