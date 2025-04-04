Осужденный за взятки таможенник заявил, что собирал деньги на СВО

В Москве таможенник Александр Алеев, против которого Генеральная прокуратура подала иск по обвинению в коррупции, заявил, что хранимые им дома средства предназначены для оказания помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Таможенник <...> утверждал, что собирал и хранил дома средства, предназначенные для помощи участникам СВО. Проверка показала, что деньги имеют коррупционное происхождение», — передает газета. Там уточнили, что в настоящее время ответчик предпринимает шаги по оспариванию судебного решения о конфискации его активов.
Алеев, служивший в таможенных органах с 2001 по 2024 год, приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение взяток. При обысках у него нашли 91 тысячу долларов (семь миллионов рублей) и 17,8 миллиона рублей, что, по версии следствия, не соответствовало его доходам. Алеев утверждал, что деньги взял в долг у коллеги и собирал на «нужды СВО», но суд признал их взятками. Установлено, что он получил 20 тысяч долларов и 900 тысяч рублей за пособничество в таможенном оформлении товаров и авто.
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