Reuters: протесты против Трампа и Маска пройдут в нескольких странах мира

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Протесты против Маска и Трампа пройдут во всех 50 штатах США
Протесты против Маска и Трампа пройдут во всех 50 штатах США Фото:

В Соединенных Штатах запланировано проведение около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Ожидается, что демонстрации пройдут в каждом из 50 штатов Америки, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии. Об этом сообщает Reuters. 

«В субботу по всей территории США запланировано около 1200 демонстраций. Организаторы ожидают, что это станет крупнейшим днем протеста против Трампа и Маска», — пишет Reuters. Там уточнили, что во всех 50 штатах США, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии запланированы протестные акции.

Участники протестов, выступающие против политики Трампа, объединятся под общим девизом «Руки прочь от нашей демократии». Демонстрации предоставят возможность массово выразить недовольство в связи с рядом крупных изменений во внешней и внутренней политике США, осуществленных действующим президентом и его администрацией через исполнительные указы. Около 150 активистских групп уже зарегистрировались для участия в протестах.

В феврале 2025 года в нескольких американских городах, включая Вашингтон, Сиэтл и Бостон, так же состоялись массовые акции протеста. Участники митингов выразили свое недовольство действиями администрации Трампа и его решением назначить Маска руководителем нового ведомства, занимающегося повышением эффективности федерального управления (DOGE). Протестующие обвинили администрацию в антидемократических и незаконных методах управления страной, передает «Национальная служба новостей».

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В Соединенных Штатах запланировано проведение около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Ожидается, что демонстрации пройдут в каждом из 50 штатов Америки, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии. Об этом сообщает Reuters.  «В субботу по всей территории США запланировано около 1200 демонстраций. Организаторы ожидают, что это станет крупнейшим днем протеста против Трампа и Маска», — пишет Reuters. Там уточнили, что во всех 50 штатах США, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии запланированы протестные акции. Участники протестов, выступающие против политики Трампа, объединятся под общим девизом «Руки прочь от нашей демократии». Демонстрации предоставят возможность массово выразить недовольство в связи с рядом крупных изменений во внешней и внутренней политике США, осуществленных действующим президентом и его администрацией через исполнительные указы. Около 150 активистских групп уже зарегистрировались для участия в протестах. В феврале 2025 года в нескольких американских городах, включая Вашингтон, Сиэтл и Бостон, так же состоялись массовые акции протеста. Участники митингов выразили свое недовольство действиями администрации Трампа и его решением назначить Маска руководителем нового ведомства, занимающегося повышением эффективности федерального управления (DOGE). Протестующие обвинили администрацию в антидемократических и незаконных методах управления страной, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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