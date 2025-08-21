В Чувашии начался разгром команды скандального экс-мэра Новочебоксарска

В Чувашии началась зачистка команды бывшего мэра Новочебоксарска Максима Семенова. Близких к нему депутатов, пытающихся вновь попасть в горсобрание, снимают с выборов через суд. Подтверждающие документы есть в нашем распоряжении. Противостояние между местными и республиканскими элитами может завершиться слиянием двух крупнейших городов региона, говорит источник URA.RU из региона.
Из предвыборной кампании выбыли уже три представителя группы бывшего мэра — депутаты Сергей Чернов (округ №17), Илья Михайлов (округ №2) и Сергей Исаев (округ №6). Они баллотировались в качестве самовыдвиженцев. Суд отменил их регистрацию по причине нехватки нескольких документов. Изначально новочебоксарский избирком зарегистрировал их без нареканий.
Истцами выступили Виктор Пачалкин и Александр Ручин. Первый официально состоит в «Справедливой России», подконтрольной главе республики, справедливороссу Олегу Николаеву. Второй, согласно данным из открытых источников, занимается в городе похоронным бизнесом. Кандидаты оспаривают решения, чтобы продолжить участие в кампании.
Республиканские власти пытаются избавиться от протестных политиков, чтобы в дальнейшем беспроблемно присоединить Новочебоксарск к столице региона — Чебоксарам. Это может случиться в ближайшее время в рамках реформы местного самоуправления. Такую версию озвучил в беседе с нами депутат Госсовета Александр Андреев.»Семенов и его команда явно будут против объединения, будут ставить палки в колеса. Это не нужно руководству республики», — сказал парламентарий.
Оперативно получить комментарий от властей субъекта не удалось. Пресс-секретарь главы республики Григорий Буйлов попросил направить письменный запрос. Ответ ожидается.
Ранее эти депутаты не стали голосовать за отставку Максима Семенова. Напомним, несколько месяцев назад народные избранники поддержали увольнение экс-главы города. Семенов сообщал URA.RU, что не смирился со своей отставкой. Он подавал в суд на решение депутатов и считал его не правомочным, так как проголосовали меньше двух третей всего состава думы. Конфликт опасен для единственного в стране главы региона от «Справедливой России» Олега Николаева. Именно он, по словам источников, был инициатором отставки Семенова из-за личного конфликта.
