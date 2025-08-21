Стало известно состояние Филиппа Киркорова после диагностирования у него диабета

Mash: Филипп Киркоров плохо себя чувствует из-за диабета
Ближайшие выступления Киркорова запланированы на февраль 2026 года
Ближайшие выступления Киркорова запланированы на февраль 2026 года Фото:

Народный артист России Филипп Киркоров испытывает выраженную слабость, постоянную жажду и ощущение «ватных» ног. Артисту недавно поставили диагноз — сахарный диабет второго типа.

Как пишет Mash, у Киркорова также отмечаются перепады настроения: от раздражительности до апатии. Ему ежедневно вводят инсулин для контроля уровня сахара в крови. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать специальную диету, однако артист отказывается. В связи с ухудшением самочувствия Киркоров был вынужден временно отказаться от участия в концертах. Ближайшие выступления артиста запланированы только на февраль 2026 года.

Проблемы со здоровьем у певца начались после несчастного случая на концерте в Петербурге в апреле 2025 года. Тогда Киркоров получил ожоги от фейерверка. Врачи обратили внимание, что раны заживают медленно, что часто бывает при диабете. В результате комплексного обследования диагноз подтвердился. Заболевание характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови и требует регулярного медицинского контроля.

