Многие из почти двух млн погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В период с августа по ноябрь 2023 на СВО воевали молодые люди с 19 по 24 года
В период с августа по ноябрь 2023 на СВО воевали молодые люди с 19 по 24 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине среди погибших военнослужащих ВСУ в период с августа по ноябрь 2023 года оказались мужчины в возрасте от 19 до 24 лет, что младше установленного в стране возраста мобилизации. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные хакерской группировкой KillNet.

 «Среди погибших много тех, кто не подпадает под нормы общей мобилизации, но был призван по контракту», — приводит анализ документов РИА Новости. Также уточняется, что молодые люди присоединяются в рамках спецпрограммы «молодежного» контракта, которую украинские власти активно продвигали через СМИ.

Кроме того подчеркивается, что контрактная служба позволяет привлекать к участию в боевых действиях лиц, которые формально не подлежат обязательной мобилизации по возрасту. Спецпрограмма была создана для быстрого пополнения личного состава ВСУ за счет молодежи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине среди погибших военнослужащих ВСУ в период с августа по ноябрь 2023 года оказались мужчины в возрасте от 19 до 24 лет, что младше установленного в стране возраста мобилизации. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные хакерской группировкой KillNet.  «Среди погибших много тех, кто не подпадает под нормы общей мобилизации, но был призван по контракту», — приводит анализ документов РИА Новости. Также уточняется, что молодые люди присоединяются в рамках спецпрограммы «молодежного» контракта, которую украинские власти активно продвигали через СМИ. Кроме того подчеркивается, что контрактная служба позволяет привлекать к участию в боевых действиях лиц, которые формально не подлежат обязательной мобилизации по возрасту. Спецпрограмма была создана для быстрого пополнения личного состава ВСУ за счет молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...