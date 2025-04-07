07 апреля 2025

Ребенок провалился под лед на свердловском пруду

Школьник едва не утонул, провалившись под лед на Северском пруду
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток едва не утонул
Подросток едва не утонул Фото:

В Полевском (Свердловская область) школьник едва не утонул, провалившись под лед на Северском пруду. Подросток с подругой спустились с берега на лед, так как им стало скучно, передает местная газета.

«Двое школьников, парень и девушка, гуляли вдоль берега пруда. Как позже признался сам подросток, им стало скучно, и они спустились под пролёт моста возле шлюза. На обледеневшей поверхности берега нога парня соскользнула, и он упал в воду», — передает газета «Диалог».

Подруга попыталась вытащить парня на льдину, но сил не хватало. Тогда она выбежала на дорогу, где останавливала проезжающие машины, прося о помощи. Один из водителей вызвал спасателей, однако раньше них приехали два полицейских, которым удалось достать подростка. 

Ребенка экстренно увезли в больницу, где ему диагностировали переохлаждение. На следующий день подростка выписали домой.

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В Полевском (Свердловская область) школьник едва не утонул, провалившись под лед на Северском пруду. Подросток с подругой спустились с берега на лед, так как им стало скучно, передает местная газета. «Двое школьников, парень и девушка, гуляли вдоль берега пруда. Как позже признался сам подросток, им стало скучно, и они спустились под пролёт моста возле шлюза. На обледеневшей поверхности берега нога парня соскользнула, и он упал в воду», — передает газета «Диалог». Подруга попыталась вытащить парня на льдину, но сил не хватало. Тогда она выбежала на дорогу, где останавливала проезжающие машины, прося о помощи. Один из водителей вызвал спасателей, однако раньше них приехали два полицейских, которым удалось достать подростка.  Ребенка экстренно увезли в больницу, где ему диагностировали переохлаждение. На следующий день подростка выписали домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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