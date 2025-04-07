Ребенок провалился под лед на свердловском пруду

В Полевском (Свердловская область) школьник едва не утонул, провалившись под лед на Северском пруду. Подросток с подругой спустились с берега на лед, так как им стало скучно, передает местная газета.
«Двое школьников, парень и девушка, гуляли вдоль берега пруда. Как позже признался сам подросток, им стало скучно, и они спустились под пролёт моста возле шлюза. На обледеневшей поверхности берега нога парня соскользнула, и он упал в воду», — передает газета «Диалог».
Подруга попыталась вытащить парня на льдину, но сил не хватало. Тогда она выбежала на дорогу, где останавливала проезжающие машины, прося о помощи. Один из водителей вызвал спасателей, однако раньше них приехали два полицейских, которым удалось достать подростка.
Ребенка экстренно увезли в больницу, где ему диагностировали переохлаждение. На следующий день подростка выписали домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!