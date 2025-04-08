Семьи участников СВО из Екатеринбурга остались без соцвыплат

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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Три семьи не получили по 100 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге трое мужчин заключили контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, однако их семьи остались без положенных социальных выплат в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов обращались в управление соцполитики №26, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Членам семьи по данным заявлениям назначены единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей каждой. При этом, согласно нормам регионального законодательства, действовавшим в период заключения контракта, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура начальнику учреждения внесла представление, после чего заявления семей пересмотрели. По итогам проверки родственникам перечислили единовременные выплаты.

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В Екатеринбурге трое мужчин заключили контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, однако их семьи остались без положенных социальных выплат в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов обращались в управление соцполитики №26, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Членам семьи по данным заявлениям назначены единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей каждой. При этом, согласно нормам регионального законодательства, действовавшим в период заключения контракта, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве. Прокуратура начальнику учреждения внесла представление, после чего заявления семей пересмотрели. По итогам проверки родственникам перечислили единовременные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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