Семьи участников СВО из Екатеринбурга остались без соцвыплат

В Екатеринбурге трое мужчин заключили контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, однако их семьи остались без положенных социальных выплат в размере 100 тысяч рублей. Родственники бойцов обращались в управление соцполитики №26, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Членам семьи по данным заявлениям назначены единовременные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей каждой. При этом, согласно нормам регионального законодательства, действовавшим в период заключения контракта, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
Прокуратура начальнику учреждения внесла представление, после чего заявления семей пересмотрели. По итогам проверки родственникам перечислили единовременные выплаты.
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