Текслер поручил уделить максимум внимания челябинским ветеранам к юбилею Победы

В Челябинской области началась активная подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Алексей Текслер дал несколько поручений, касающихся организации мероприятий и поддержки ветеранов. Глава потребовал уделить особое внимание созданию комфортных условий для участия ветеранов в торжествах и благоустройству памятных мест, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Ветеранов, которые не могут участвовать в торжественных мероприятиях, нужно обязательно поздравить на дому. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь добраться: предоставить транспорт, сопровождающее лицо. Самое важное — уделить максимум внимания каждому ветерану Великой Отечественной войны, а также всем тем, кто приравнен к этой категории», — подчеркнул Текслер.
Губернатор считает важным, чтобы на торжествах присутствовали также и участники СВО со своими семьями. Помимо этого, к 15 апреля все памятники и мемориалы должны быть приведены в порядок. К этой дате на территории всего региона в местах памяти требуется завершить благоустройство и подготовить праздничное оформление, заявил Алексей Текслер.
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