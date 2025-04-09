В Екатеринбурге снесут мясокомбинат ради высоток и детсада

Власти Екатеринбурга отдали под КРТ промзону на Вторчермете, на территории которой находятся складские помещения, два цеха и офисник. На их месте построят многоэтажки. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской. Помимо возведения жилья на 4,5 тысячи человек, инвестору придется построить детский сад на 250 мест, разбить сквер, отремонтировать участок улицы Монтерской и разработать проект корпуса школы. На весь проект отложено 15 лет.
Общая площадь участка, который отдали под застройку, составляет 64,8 тысячи квадратных метров. Градостроительный потенциал участка составит 349 тысячи «квадратов».
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