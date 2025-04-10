В центре Екатеринбурга почти на все лето перекроют важную улицу

На улице Гоголя будут проводить капремонт
В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа полностью перекроют улицу Гоголя для проведения капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«АО „Трест Уралтрансспецстрой“ ограничит движение транспорта по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева», — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится.
Капремонт на улице Гоголя проводили и в прошлом году. Тогда почти на год закрыли участок от Карла Маркса до Малышева.
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