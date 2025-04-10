В центре Екатеринбурга почти на все лето перекроют важную улицу

В Екатеринбурге всю улицу Гоголя закроют на четыре месяца
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На улице Гоголя будут проводить капремонт
На улице Гоголя будут проводить капремонт Фото:

В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа полностью перекроют улицу Гоголя для проведения капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«АО „Трест Уралтрансспецстрой“ ограничит движение транспорта по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева», — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится.

Капремонт на улице Гоголя проводили и в прошлом году. Тогда почти на год закрыли участок от Карла Маркса до Малышева.

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В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа полностью перекроют улицу Гоголя для проведения капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «АО „Трест Уралтрансспецстрой“ ограничит движение транспорта по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева», — пояснили там. Схема движения общественного транспорта не изменится. Капремонт на улице Гоголя проводили и в прошлом году. Тогда почти на год закрыли участок от Карла Маркса до Малышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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