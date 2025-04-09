Пермяк при странных обстоятельствах погиб после квеста на горнолыжной базе

На горнолыжной базе «Снегири», расположенной под Пермью, найден мертвым 32-летний мужчина. Он пропал после прохождения квеста «Перезагрузка» и не выходил на связь несколько дней. В итоге тело пропавшего было обнаружено в сугробе под деревом.
«Организаторы проводили на базе квест-игру 5 апреля. На базе собралось около 95 человек. Андрей неожиданно выскочил пьяным с территории в одном сланце, перелез через забор и убежал в неизвестном направлении. Это было где-то в час ночи. Куртку, вещи, шапку, ботинки и ключ от домика он оставил на базе. Друзья Андрея заявили о его пропаже в полицию 9 апреля. А 10 апреля приехали на базу, чтобы искать пропавшего. Молодого человека быстро нашли — он был мертв», — сообщает 59.RU.
Со слов друга погибшего, на теле мужчины, которое лежало в сугробе под деревом, были гематомы. Спина была оголена. Организатор квеста «Перезагрузка» отказался комментировать случившееся журналистам.
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