09 апреля 2025

Пермяк при странных обстоятельствах погиб после квеста на горнолыжной базе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело пермяка нашли в сугробе под деревом
Тело пермяка нашли в сугробе под деревом Фото:

На горнолыжной базе «Снегири», расположенной под Пермью, найден мертвым 32-летний мужчина. Он пропал после прохождения квеста «Перезагрузка» и не выходил на связь несколько дней. В итоге тело пропавшего было обнаружено в сугробе под деревом.

«Организаторы проводили на базе квест-игру 5 апреля. На базе собралось около 95 человек. Андрей неожиданно выскочил пьяным с территории в одном сланце, перелез через забор и убежал в неизвестном направлении. Это было где-то в час ночи. Куртку, вещи, шапку, ботинки и ключ от домика он оставил на базе. Друзья Андрея заявили о его пропаже в полицию 9 апреля. А 10 апреля приехали на базу, чтобы искать пропавшего. Молодого человека быстро нашли — он был мертв», — сообщает 59.RU.

Со слов друга погибшего, на теле мужчины, которое лежало в сугробе под деревом, были гематомы. Спина была оголена. Организатор квеста «Перезагрузка» отказался комментировать случившееся журналистам.

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На горнолыжной базе «Снегири», расположенной под Пермью, найден мертвым 32-летний мужчина. Он пропал после прохождения квеста «Перезагрузка» и не выходил на связь несколько дней. В итоге тело пропавшего было обнаружено в сугробе под деревом. «Организаторы проводили на базе квест-игру 5 апреля. На базе собралось около 95 человек. Андрей неожиданно выскочил пьяным с территории в одном сланце, перелез через забор и убежал в неизвестном направлении. Это было где-то в час ночи. Куртку, вещи, шапку, ботинки и ключ от домика он оставил на базе. Друзья Андрея заявили о его пропаже в полицию 9 апреля. А 10 апреля приехали на базу, чтобы искать пропавшего. Молодого человека быстро нашли — он был мертв», — сообщает 59.RU. Со слов друга погибшего, на теле мужчины, которое лежало в сугробе под деревом, были гематомы. Спина была оголена. Организатор квеста «Перезагрузка» отказался комментировать случившееся журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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