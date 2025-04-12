12 апреля 2025
11 апреля 2025

Пермякам несколько часов не давали улететь в Москву

В аэропорту Перми на пять часов задержали рейс до Москвы 12 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально вылет был запланирован на 16:40
Изначально вылет был запланирован на 16:40 Фото:

В пермском аэропорту на пять часов задержали перелет до Москвы. На это указывают данные онлайн-табло Большого Савино.

«Рейса ДР 6514, Пермь — Москва. Время вылета по расписанию: 16:40. Расчетное время вылета: 22:32», — указано на сайте аэропорта. Источник URA.RU в компании пояснил, что потребовалась замена борта.

Ранее самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из прикамской столицы спустя почти двое суток после задержки. Корреспондентам агентства египетский перевозчик так и не смог ответить, почему отправление рейса несколько раз переносили.

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В пермском аэропорту на пять часов задержали перелет до Москвы. На это указывают данные онлайн-табло Большого Савино. «Рейса ДР 6514, Пермь — Москва. Время вылета по расписанию: 16:40. Расчетное время вылета: 22:32», — указано на сайте аэропорта. Источник URA.RU в компании пояснил, что потребовалась замена борта. Ранее самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из прикамской столицы спустя почти двое суток после задержки. Корреспондентам агентства египетский перевозчик так и не смог ответить, почему отправление рейса несколько раз переносили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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