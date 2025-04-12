Пермякам несколько часов не давали улететь в Москву

Изначально вылет был запланирован на 16:40
В пермском аэропорту на пять часов задержали перелет до Москвы. На это указывают данные онлайн-табло Большого Савино.
«Рейса ДР 6514, Пермь — Москва. Время вылета по расписанию: 16:40. Расчетное время вылета: 22:32», — указано на сайте аэропорта. Источник URA.RU в компании пояснил, что потребовалась замена борта.
Ранее самолет до Шарм-эш-Шейха вылетел из прикамской столицы спустя почти двое суток после задержки. Корреспондентам агентства египетский перевозчик так и не смог ответить, почему отправление рейса несколько раз переносили.
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