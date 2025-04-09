Бывший министр сельского хозяйства Пермского края, бизнесмен Олег Хараськин уехал на Донбасс. Перед этим он записал 37-минутное видео, которое называется: «Монолог о России, Украине».
«Когда выйдет этот материал, скорее всего, уже буду на Донбассе. Но на этот раз не с гуманитарной миссией, а с более глубокой и длительной командировкой», — говорит предприниматель на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Чиновник не уточнил в каком статусе он туда едет. Однако отметил, что хочет быть там «полезным ребятам, бойцам». При этом добавил, что не собираться там никого наказывать, а будет лишь молиться за бойцов, которые совершают подвиг, и за тех, кто трудится над восстановлением освобождением территорий.
Олег Хараськин родился 1968 году. С 1996 по 1999 годы возглавлял межколхозную строительную организацию ТОО «Сельстрой». С 2001 по 2006 годы был главой Чернушинского муниципального района. С 2006 по 2008 годы министром сельского хозяйства правительства Пермского края. На выборах губернатора региона в 2017 году баллотировался от партии «Великое отечество», но не прошел муниципальный фильтр. В 2020 году Хараськин стал руководителем сельскохозяйственного предприятия — ООО «Николаевское» в Чернушинском городском округе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!