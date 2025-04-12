12 апреля 2025

Пермяки назвали идеальный возраст для рождения первенца

SuperJob: 32% пермяков считают, что женщинам лучше рожать первенца до 24 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины-начальницы считают, что не стоит рожать до 27 лет
Женщины-начальницы считают, что не стоит рожать до 27 лет Фото:

Пермяки назвали идеальный возраст для рождения первенца: 26 лет для женщин и 28 лет для мужчин. При этом мужчины-респонденты чаще выступают за более раннее родительство, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«32% респондентов полагают, что женщине лучше всего становиться матерью в возрасте от 19 до 24 лет. Для мужчин 45% опрошенных назвали идеальным период от 25 до 29 лет. В среднем пермяки считают, что лучший возраст для появления первенца — 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины», — говорится в исследовании.

При этом выявлены гендерные различия в ответах. Мужчины-респонденты чаще называли более ранний возраст как для женщин (25 лет), так и для мужчин (27 лет). Женщины же придерживались мнения, что оптимальный возраст для рождения первого ребенка — 26 лет для матери и 29 лет для отца.

Отдельный интерес представляют ответы руководителей. Мужчины-начальники считают, что женщинам лучше рожать первенца в 24 года, а мужчинам становиться отцами в 27. Женщины, занимающие руководящие должности, придерживаются противоположной точки зрения: они выступают за более позднее родительство — 27 лет для материнства и 29 лет для отцовства.

Ранее URA.RU рассказывало, что на повышение рождаемости в Пермском крае в 2025 году направят порядка 1 млрд рублей. Большая часть средств — это федеральное софинансирование. Оставшиеся 40 млн рублей профинансирует край.

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Пермяки назвали идеальный возраст для рождения первенца: 26 лет для женщин и 28 лет для мужчин. При этом мужчины-респонденты чаще выступают за более раннее родительство, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. «32% респондентов полагают, что женщине лучше всего становиться матерью в возрасте от 19 до 24 лет. Для мужчин 45% опрошенных назвали идеальным период от 25 до 29 лет. В среднем пермяки считают, что лучший возраст для появления первенца — 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины», — говорится в исследовании. При этом выявлены гендерные различия в ответах. Мужчины-респонденты чаще называли более ранний возраст как для женщин (25 лет), так и для мужчин (27 лет). Женщины же придерживались мнения, что оптимальный возраст для рождения первого ребенка — 26 лет для матери и 29 лет для отца. Отдельный интерес представляют ответы руководителей. Мужчины-начальники считают, что женщинам лучше рожать первенца в 24 года, а мужчинам становиться отцами в 27. Женщины, занимающие руководящие должности, придерживаются противоположной точки зрения: они выступают за более позднее родительство — 27 лет для материнства и 29 лет для отцовства. Ранее URA.RU рассказывало, что на повышение рождаемости в Пермском крае в 2025 году направят порядка 1 млрд рублей. Большая часть средств — это федеральное софинансирование. Оставшиеся 40 млн рублей профинансирует край.
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© Служба новостей «URA.RU»
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