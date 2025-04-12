В Прикамье за год вдвое увеличилось число вакансий со знанием китайского

В Пермском крае за год количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка выросло почти в 2 раза — работодатели особенно нуждаются в преподавателях, переводчиках и менеджерах по работе с китайскими партнерами. При этом средняя зарплата таких сотрудников увеличилась на 27% и превысила 60 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».
«В Пермском крае зафиксирован резкий рост спроса на специалистов со знанием китайского языка. Количество таких вакансий в 2024 году увеличилось на 192% по сравнению с предыдущим годом. При этом китайский пока уступает по популярности английскому и немецкому, но его востребованность продолжает расти», — говорится в исследовании сервиса «Авито Работа». Их данные приводит «РБК-Пермь».
Основные сферы, где требуются сотрудники с китайским, — образование, торговля, логистика и промышленность. Чаще всего работодатели ищут репетиторов, переводчиков, консультантов по банковским продуктам и специалистов по внешнеэкономической деятельности. Средняя зарплата для таких кандидатов за год выросла на 27% и составляет около 63 тысяч рублей в месяц.
Интерес к китайскому языку подкрепляется деловыми связями: в прошлом году 200 компаний Пермского края посетили КНР с рабочими визитами. Как отмечают в Пермской ТПП, Китай остается приоритетным направлением для местного бизнеса, что объясняет растущий спрос на специалистов с соответствующими языковыми навыками.
Ранее URA.RU рассказывало, что в число самых высокооплачиваемых вакансий со знанием китайского языка вошли руководитель отдела внешнеэкономической деятельности (от 140 тысяч рублей чистыми), банковский консультант (от 58 тысяч — до вычета налогов) и преподаватель китайского языка (до 75 тысяч рублей на руки). У специалистов письменной поддержки языка в прошлом году была возможность зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей без учета вычета налогов.
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