«Мамочка, в бой пойду с чистым сердцем»: письма пермяков с фронта

Бойцы просили родных беречь себя и верили в то, что вернутся с Победой

11 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Весточки с фронта бойцы зачастую отправляли на почтовых карточках Фото предоставлено Государственным архивом Пермского края статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны с территории Молотовской области (сейчас — Пермский край) на фронт ушло около полумиллиона человек. Пермяки старались поддерживать связь с родными даже находясь в нескольких километрах от врага. Письма бойцов, отправленные на малую родину, бережно хранят государственные архивы Пермского края. В них — тепло и любовь к родному дому, переживания и радость за тех, с кем, возможно, уже никогда не придется увидеться вновь. URA.RU благодарит Государственный архив Пермского края и Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАНИ) за предоставленные архивные материалы. Письма, которые бойцы направляли домой, просматривались военными цензорами, отмечают в ПермГАНИ. В них зачеркивались названия географических объектов, чрезмерно подробные сведения о вооружении воинских частей и прочее. «Основной поток эпистоляриев красноармейцев в возрасте от 18 до 25 лет направлялся домой. Зачастую весточки адресованы матерям, поскольку отцы также призваны на фронт. Многие письма написаны наскоро, в перерывах между боями. Написаны они на почтовых бланках, на листах, вырванных из блокнотов, школьных тетрадях, открытках, оберточной бумаге. Написаны карандашом. Реже — чернилами», — поясняет учреждение. Пермяк Петр Мохначев 8 апреля 1942 написал письмо своим родным: жене Елене и сыну Валерию проживавшим в доме №3 по улице Комаровской в городе Молотов. — Добрый день, любимый сын Валерий. Привет маме, бабушке, дедушке и Галине. Мой милый сын, открытку о тебя получил, безгранично рад. Также получил от тебя и фото. Очень часто любуюсь тобой. Мой милой мальчик, ты просил, чтобы я чаще писал письма тебе. Мой милый сынок, ведь ты еще ничего не знаешь. Вот кончится война, ты еще подрастешь немного, я тебе все расскажу. Я знаю, что вы вместе с мамой скучаете очень обо мне. Я постараюсь писать письма при первой возможности. Целую вас с мамой крепко-крепко. Папа. Уроженец Кын-завода Михаил Гущин оказался на фронте в 1941 году, служил инженер-лейтенантом, минером. Воевал на Воронежском фронте. 21 ноября 1941 года, в свой день рождения он отправил письмо своей сестре Надежде Гущиной. В нем Михаил сообщает своей родственнице о том, что встречает «юбилей» на вокзале и едет «воевать уже по-настоящему, и очевидно, надолго». Красноармеец погиб в августе 1942 г. Михаил Гущин воевал на Воронежском фронте. Вернуться домой с фронта пермяку было не суждено Фото предоставлено Государственным архивом Пермского края — Сегодня, вот, юбилей у меня. Проснулся в 6 утра на полу вокзала. Вонь, грязь. Но все-таки день сегодня хороший. Во-первых, кажется, сяду на поезд. Во-вторых, осьмушку махорки раздобыл. Надя, шутишь ли, ведь 23 мне стукнуло, а? Беда! […] Надя, получила ли ты мою маленькую поддержку (200 рублей я послал 13-го из Москвы)? Чем богат, тем и рад. Я ведь теперь зарплату получаю — лейтенант ведь я. Ну, как Руфочкина учеба идет? Валечка большая ли? Ну, будьте здоровы. Целую, ваш Миша. Лев Варов вступил в Красную Армию добровольцем в декабре 1941 года. На фронт 18-летний пермяк попал лишь июне 1942 года после окончания артиллерийского училища. Все письма Льва Варова, которые имеются в распоряжении ПермГАНИ, адресованы его маме Агнии Варовой. В одном из них боец пишет о том, как соскучился по родным и с нетерпением ждет долгожданную Победу. Встретить ее Льву Варову будет не суждено — он погиб 23 сентября 1943 года в битве за Смоленск. — Пишу Вам очередное письмо. А от Вас нет уже целую неделю. Что Вы не пишите? У нас с Вами получается как-то так, что письма не получаете долго или Вы, или я. Вообще последние дни не получаю писем ни от кого. Вы, мамочка, пишите чаще и подробнее. Пишите, как живут бабушка и Тося, что слышно об отце? Право, писать не знаю, что. Хотя сегодня исполнился ровно год, как я был последний раз дома. Хочется повидаться с вами и со всеми друзьями. Через три дня мне уже будет 19 лет, но эту годовщину я отмечу на фронте по рожам и шкурам проклятых фрицев. Ничего мамочка, что в этот раз не побываю дома, но и на нашей улице будет праздник. А наступит он скоро, предвестники его уже есть. Фрицы получили уже по морде от нас и от сталинградцев. К Новому году — году победы у нас есть хороший подарок и угощение из «шрапнельной каши» и «гранатного рагу». Будут сволочи помнить 1943 год. Живу хорошо! Одет хорошо. Об этом не беспокойтесь. Свободное время проводим весело, как это позволяет обстановка. Сейчас бойцы играют на гармошке, а вчера пела «Катюша». Так изо дня в день. В письме своей маме Лев Варов пишет о том, как легендарная «Катюша» помогает бить врага Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Николай Терентьев воевал на фронте почти два года: сентября 1942 по июль 1944-го. После демобилизации окончил Пермский (Молотовский) государственный университет, преподавал на кафедре политэкономии Пермского Высшего военного училища. Пермяк является кавалером ордена Красной Звезды. В одном из писем, написанных матери Екатерине Терентьевой, Николай рассказал о своем ранении. По словам бойца, произошло это 9 октября 1942 года на юго-западном участке Сталинградского фронта. — Часа в четыре дня я подавил несколько огневых точек противника своими орудиями и ушел на командный пункт позавтракать, так как утром у меня была изжога и я совсем не дотронулся до принесенной каши. Только успел отрезать хлеба и набрать ложку каши, как услышал воющий звук. Мгновенно догадался, что это летят бомбы, которые сбросил летавший над огневыми позициями «Фоккер Вульф» — немецкий самолет-разведчик. Я не успел и выпрямиться, как метрах в 150 — и выросла целая серия разрывов от сброшенных бомб. Я не почувствовал, что ранен, и добежав до окопа, спрыгнул в него. Только тогда разведчик сказал мне, что я ранен. Посмотрел на левую ногу, действительно — голенище сапога было разворочено осколком, синее мясо, обожженное осколком, тоже было вывернуто на краях раны. Я спокойно снял сапог и перевязал рану. Только тогда почувствовал боль в правой стопе. Попытался снять сапог, но не мог, пришлось разрезать голенище. В конце концов перевязал ее и вскоре уехал на автомашине в медсанбат. Осколок из ступни вынимали уже в санчасти. Операцию перенес легко, он [осколок] был извлечен вместе с костными осколками. Вот и вся история моего ранения в кратких словах. Красноармеец Анатолий Зубов в 1942 году окончил Кудымкарское педагогическое училище, после чего был направлен в Ялуторовское военное училище в Омской области. Летом 1943 года молодой человек встал на защиту родины, служил в воздушно-десантных войсках. В ГАСПИ приведены три письма бойца. В одном из них Анатолий пишет своей матери Анне Пикулевой о тяжелых боях на передовой линии фронта. Летом 1944 года боец без вести пропал на Карело-Финском фронте. — Здравствуй дорогая мамаша! Во-первых строках сообщаю тебе, что я нахожусь уже второй день на передовой линии фронта. Сейчас стоим в километрах трех от переднего края. Через день или два, наверное, пойдем в бой. Слышна ружейно-пулеметная перестрелка и артиллерийская канонада. Ну, мамочка, в бой я пойду с чистым сердцем и если, может быть, придется сложить свою голову, то буду хоть знать, за что погибаю. Ну, об этом болтать еще рано, а дальнейшее время покажет. Пока все. Не тужи обо мне. Живу я хорошо. Того и тебе желаю. Остаюсь жив и здоров. Твой сын Толя. Молодой пермяк Анатлолий Зубов без вести пропал на Карело-Финском фронте летом 1944 года Фото предоставлено Государственным архивом Пермского края Когда началась война, уроженцу Перми Тибору Силину было 16 лет. В сентябре 1941 года юноша отправился на фронт. Служил в составе 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В августе 1944 года Тибор отправил письмо своей семье. — Здравствуйте, дорогие мама, Лара и Воля! Шлю свой боевой гвардейский привет. Я жив-здоров. Мы все идем и идем на запад — вперед. Противник отступает и на некоторых местах занимает оборону. Я уже был в четырех атаках с противником — потери живой силы у нас незначительны, а и немцы истребляют живую силу противника, а также его технику. Так, например, при занятии города […] он потерял технику, свои обозы с боеприпасами и продовольствием. Мы ели немецкие трофеи: белый хлеб, печенье, яйца, сахар, сыр. общем, все хорошо подкрепились консервами, пили вино, курили немецкий табак и папиросы. В общем, живем на все сто. Только трудно вот идти пешком. Но ничего, скорее к концу войны мне присвоили звание ефрейтора. Вступил в комсомол, сейчас комсомолец, а также за выполнение приказания командира взвода в боевой обстановке и за то, что я убил пулеметчика на танке, он говорит, что меня наградят, но чем, пока я не знаю. Тибор Силин принимал участие в боях при форсировании рек Висла и Одер, освобождении Варшавы. Награжден орденом Славы третьей степени, медалью «За отвагу». Пермяк дошел до Берлина, откуда в марте 1945 года отправил своим родным короткое письмо, сообщив им о том, что «войне близится конец». — Здравствуйте, дорогие мама, Лара и Воля! Шлю свой гвардейский привет! Я прибыл в свою роту, сейчас я не стрелок, а автоматчик, командир отделения и агитатор. Мы стоим за Одером, до Берлина осталось 60 км. Остался еще один удар со всех сторон по гитлеровской Германии, и войне близится конец. И если в этот удар останусь жив, то буду дома. Как у вас дела, какие новости и как живете? Как жизнь в городе Молотов, как хлеб по карточкам ли все его продают или нет? Где работаете ты и Лара? Как Воля живет? Здоров ли? В общем, пишите все, что нового. Пишите. Жду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны с территории Молотовской области (сейчас — Пермский край) на фронт ушло около полумиллиона человек. Пермяки старались поддерживать связь с родными даже находясь в нескольких километрах от врага. Письма бойцов, отправленные на малую родину, бережно хранят государственные архивы Пермского края. В них — тепло и любовь к родному дому, переживания и радость за тех, с кем, возможно, уже никогда не придется увидеться вновь. URA.RU благодарит Государственный архив Пермского края и Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАНИ) за предоставленные архивные материалы. Письма, которые бойцы направляли домой, просматривались военными цензорами, отмечают в ПермГАНИ. В них зачеркивались названия географических объектов, чрезмерно подробные сведения о вооружении воинских частей и прочее. «Основной поток эпистоляриев красноармейцев в возрасте от 18 до 25 лет направлялся домой. Зачастую весточки адресованы матерям, поскольку отцы также призваны на фронт. Многие письма написаны наскоро, в перерывах между боями. Написаны они на почтовых бланках, на листах, вырванных из блокнотов, школьных тетрадях, открытках, оберточной бумаге. Написаны карандашом. Реже — чернилами», — поясняет учреждение. Пермяк Петр Мохначев 8 апреля 1942 написал письмо своим родным: жене Елене и сыну Валерию проживавшим в доме №3 по улице Комаровской в городе Молотов. — Добрый день, любимый сын Валерий. Привет маме, бабушке, дедушке и Галине. Мой милый сын, открытку о тебя получил, безгранично рад. Также получил от тебя и фото. Очень часто любуюсь тобой. Мой милой мальчик, ты просил, чтобы я чаще писал письма тебе. Мой милый сынок, ведь ты еще ничего не знаешь. Вот кончится война, ты еще подрастешь немного, я тебе все расскажу. Я знаю, что вы вместе с мамой скучаете очень обо мне. Я постараюсь писать письма при первой возможности. Целую вас с мамой крепко-крепко. Папа. Уроженец Кын-завода Михаил Гущин оказался на фронте в 1941 году, служил инженер-лейтенантом, минером. Воевал на Воронежском фронте. 21 ноября 1941 года, в свой день рождения он отправил письмо своей сестре Надежде Гущиной. В нем Михаил сообщает своей родственнице о том, что встречает «юбилей» на вокзале и едет «воевать уже по-настоящему, и очевидно, надолго». Красноармеец погиб в августе 1942 г. — Сегодня, вот, юбилей у меня. Проснулся в 6 утра на полу вокзала. Вонь, грязь. Но все-таки день сегодня хороший. Во-первых, кажется, сяду на поезд. Во-вторых, осьмушку махорки раздобыл. Надя, шутишь ли, ведь 23 мне стукнуло, а? Беда! […] Надя, получила ли ты мою маленькую поддержку (200 рублей я послал 13-го из Москвы)? Чем богат, тем и рад. Я ведь теперь зарплату получаю — лейтенант ведь я. Ну, как Руфочкина учеба идет? Валечка большая ли? Ну, будьте здоровы. Целую, ваш Миша. Лев Варов вступил в Красную Армию добровольцем в декабре 1941 года. На фронт 18-летний пермяк попал лишь июне 1942 года после окончания артиллерийского училища. Все письма Льва Варова, которые имеются в распоряжении ПермГАНИ, адресованы его маме Агнии Варовой. В одном из них боец пишет о том, как соскучился по родным и с нетерпением ждет долгожданную Победу. Встретить ее Льву Варову будет не суждено — он погиб 23 сентября 1943 года в битве за Смоленск. — Пишу Вам очередное письмо. А от Вас нет уже целую неделю. Что Вы не пишите? У нас с Вами получается как-то так, что письма не получаете долго или Вы, или я. Вообще последние дни не получаю писем ни от кого. Вы, мамочка, пишите чаще и подробнее. Пишите, как живут бабушка и Тося, что слышно об отце? Право, писать не знаю, что. Хотя сегодня исполнился ровно год, как я был последний раз дома. Хочется повидаться с вами и со всеми друзьями. Через три дня мне уже будет 19 лет, но эту годовщину я отмечу на фронте по рожам и шкурам проклятых фрицев. Ничего мамочка, что в этот раз не побываю дома, но и на нашей улице будет праздник. А наступит он скоро, предвестники его уже есть. Фрицы получили уже по морде от нас и от сталинградцев. К Новому году — году победы у нас есть хороший подарок и угощение из «шрапнельной каши» и «гранатного рагу». Будут сволочи помнить 1943 год. Живу хорошо! Одет хорошо. Об этом не беспокойтесь. Свободное время проводим весело, как это позволяет обстановка. Сейчас бойцы играют на гармошке, а вчера пела «Катюша». Так изо дня в день. Николай Терентьев воевал на фронте почти два года: сентября 1942 по июль 1944-го. После демобилизации окончил Пермский (Молотовский) государственный университет, преподавал на кафедре политэкономии Пермского Высшего военного училища. Пермяк является кавалером ордена Красной Звезды. В одном из писем, написанных матери Екатерине Терентьевой, Николай рассказал о своем ранении. По словам бойца, произошло это 9 октября 1942 года на юго-западном участке Сталинградского фронта. — Часа в четыре дня я подавил несколько огневых точек противника своими орудиями и ушел на командный пункт позавтракать, так как утром у меня была изжога и я совсем не дотронулся до принесенной каши. Только успел отрезать хлеба и набрать ложку каши, как услышал воющий звук. Мгновенно догадался, что это летят бомбы, которые сбросил летавший над огневыми позициями «Фоккер Вульф» — немецкий самолет-разведчик. Я не успел и выпрямиться, как метрах в 150 — и выросла целая серия разрывов от сброшенных бомб. Я не почувствовал, что ранен, и добежав до окопа, спрыгнул в него. Только тогда разведчик сказал мне, что я ранен. Посмотрел на левую ногу, действительно — голенище сапога было разворочено осколком, синее мясо, обожженное осколком, тоже было вывернуто на краях раны. Я спокойно снял сапог и перевязал рану. Только тогда почувствовал боль в правой стопе. Попытался снять сапог, но не мог, пришлось разрезать голенище. В конце концов перевязал ее и вскоре уехал на автомашине в медсанбат. Осколок из ступни вынимали уже в санчасти. Операцию перенес легко, он [осколок] был извлечен вместе с костными осколками. Вот и вся история моего ранения в кратких словах. Красноармеец Анатолий Зубов в 1942 году окончил Кудымкарское педагогическое училище, после чего был направлен в Ялуторовское военное училище в Омской области. Летом 1943 года молодой человек встал на защиту родины, служил в воздушно-десантных войсках. В ГАСПИ приведены три письма бойца. В одном из них Анатолий пишет своей матери Анне Пикулевой о тяжелых боях на передовой линии фронта. Летом 1944 года боец без вести пропал на Карело-Финском фронте. Когда началась война, уроженцу Перми Тибору Силину было 16 лет. В сентябре 1941 года юноша отправился на фронт. Служил в составе 120-го стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. В августе 1944 года Тибор отправил письмо своей семье. — Здравствуйте, дорогие мама, Лара и Воля! Шлю свой боевой гвардейский привет. Я жив-здоров. Мы все идем и идем на запад — вперед. Противник отступает и на некоторых местах занимает оборону. Я уже был в четырех атаках с противником — потери живой силы у нас незначительны, а и немцы истребляют живую силу противника, а также его технику. Так, например, при занятии города […] он потерял технику, свои обозы с боеприпасами и продовольствием. Мы ели немецкие трофеи: белый хлеб, печенье, яйца, сахар, сыр. общем, все хорошо подкрепились консервами, пили вино, курили немецкий табак и папиросы. В общем, живем на все сто. Только трудно вот идти пешком. Но ничего, скорее к концу войны мне присвоили звание ефрейтора. Вступил в комсомол, сейчас комсомолец, а также за выполнение приказания командира взвода в боевой обстановке и за то, что я убил пулеметчика на танке, он говорит, что меня наградят, но чем, пока я не знаю. Тибор Силин принимал участие в боях при форсировании рек Висла и Одер, освобождении Варшавы. Награжден орденом Славы третьей степени, медалью «За отвагу». Пермяк дошел до Берлина, откуда в марте 1945 года отправил своим родным короткое письмо, сообщив им о том, что «войне близится конец». — Здравствуйте, дорогие мама, Лара и Воля! Шлю свой гвардейский привет! Я прибыл в свою роту, сейчас я не стрелок, а автоматчик, командир отделения и агитатор. Мы стоим за Одером, до Берлина осталось 60 км. Остался еще один удар со всех сторон по гитлеровской Германии, и войне близится конец. И если в этот удар останусь жив, то буду дома. Как у вас дела, какие новости и как живете? Как жизнь в городе Молотов, как хлеб по карточкам ли все его продают или нет? Где работаете ты и Лара? Как Воля живет? Здоров ли? В общем, пишите все, что нового. Пишите. Жду.