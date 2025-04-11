11 апреля 2025

Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает начальник строительного участка

В Перми начальнику строительного участка готовы платить до 210 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми начальник строительного участка может зарабатывать до 210 тысяч
В Перми начальник строительного участка может зарабатывать до 210 тысяч Фото:

В Перми начальник строительного участка в сфере гражданского строительства может зарабатывать до 210 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса Superjob.

«Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей навакансию „Начальник строительного участка“ в сфере гражданского строительства. На самую высокую зарплату, от 135 до 210 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом руководства коллективом от 100 человек и стажем работы начальником участка от трез лет», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 48 лет. Среди обязанностей — разработка графиков производства, контроль сроков и качества выполнения работ, контроль работы субподрядных организаций и технический надзор на всех этапах работ.

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В Перми начальник строительного участка в сфере гражданского строительства может зарабатывать до 210 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса Superjob. «Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей навакансию „Начальник строительного участка“ в сфере гражданского строительства. На самую высокую зарплату, от 135 до 210 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом руководства коллективом от 100 человек и стажем работы начальником участка от трез лет», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 48 лет. Среди обязанностей — разработка графиков производства, контроль сроков и качества выполнения работ, контроль работы субподрядных организаций и технический надзор на всех этапах работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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