Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает начальник строительного участка

В Перми начальник строительного участка в сфере гражданского строительства может зарабатывать до 210 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса Superjob.
«Сервис в марте 2025 года изучил предложения работодателей навакансию „Начальник строительного участка“ в сфере гражданского строительства. На самую высокую зарплату, от 135 до 210 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом руководства коллективом от 100 человек и стажем работы начальником участка от трез лет», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчина в возрасте 48 лет. Среди обязанностей — разработка графиков производства, контроль сроков и качества выполнения работ, контроль работы субподрядных организаций и технический надзор на всех этапах работ.
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