11 апреля 2025

Трассу Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали два человека
В ДТП пострадали два человека Фото:

Движение на 67-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь полностью перекрыли из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Временно ограничено движение для всех видов транспорта на 67 км автодороги „Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к п. Ачит“ в связи с ДТП. Движение ограничено с обеих полос. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения», — сообщает telegram-канал ведомства.

Предварительно, 12 апреля около 15:20 часов со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль ГАЗель. Водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении. Повреждения получил также легковой автомобиль. Водитель лековушки и пассажир автомобиля ГАЗель госпитализированы. 

Движение по трассе перекрыли с обеих сторон
Движение по трассе перекрыли с обеих сторон
Фото:

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Движение на 67-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь полностью перекрыли из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «Временно ограничено движение для всех видов транспорта на 67 км автодороги „Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к п. Ачит“ в связи с ДТП. Движение ограничено с обеих полос. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения », — сообщает telegram-канал ведомства. Предварительно, 12 апреля около 15:20 часов со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль ГАЗель. Водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении. Повреждения получил также легковой автомобиль. Водитель лековушки и пассажир автомобиля ГАЗель госпитализированы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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