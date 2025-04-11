Движение на 67-м километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь полностью перекрыли из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Временно ограничено движение для всех видов транспорта на 67 км автодороги „Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к п. Ачит“ в связи с ДТП. Движение ограничено с обеих полос. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения», — сообщает telegram-канал ведомства.
Предварительно, 12 апреля около 15:20 часов со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль ГАЗель. Водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся во встречном направлении. Повреждения получил также легковой автомобиль. Водитель лековушки и пассажир автомобиля ГАЗель госпитализированы.
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