Сын бывшего вице-губернатора Прикамья завладел сетью медицинских клиник

Бизнесмену Александру Буничеву передали 99% долей пермского ООО «Правила жизни», управляющего одноименной сетью семейных клиник. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Александр Буничев стал владельцем 99% долей пермского ООО „Правила Жизни“. Еще 1% долей компании принадлежат Екатерине Буничевой», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Осенью прошлого года две компании, управляющие пермскими медиицинскими центрами (НАО ММЦ «Медиана» и ООО «Правила жизни»), преобразовали в единую структуру. Последняя — стала основной.
Бизнес официально зарегистрировали в 2019 году. Александр Буничев в «Правилах жизни» занимает пост генерального директора. А бенефициаром компании называют его отца — бывшего первого вице-губернатор Пермской области, топ-менеджер «ЛУКОЙЛа» Геннадия Буничева.
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