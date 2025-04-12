12 апреля 2025
11 апреля 2025

Сын бывшего вице-губернатора Прикамья завладел сетью медицинских клиник

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Филиалы учреждения расположены в Ленинском и Индустриальном районах Перми
Филиалы учреждения расположены в Ленинском и Индустриальном районах Перми Фото:

Бизнесмену Александру Буничеву передали 99% долей пермского ООО «Правила жизни», управляющего одноименной сетью семейных клиник. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Александр Буничев стал владельцем 99% долей пермского ООО „Правила Жизни“. Еще 1% долей компании принадлежат Екатерине Буничевой», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Осенью прошлого года две компании, управляющие пермскими медиицинскими центрами (НАО ММЦ «Медиана» и ООО «Правила жизни»), преобразовали в единую структуру. Последняя — стала основной.

Бизнес официально зарегистрировали в 2019 году. Александр Буничев в «Правилах жизни» занимает пост генерального директора. А бенефициаром компании называют его отца — бывшего первого вице-губернатор Пермской области, топ-менеджер «ЛУКОЙЛа» Геннадия Буничева.

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Бизнесмену Александру Буничеву передали 99% долей пермского ООО «Правила жизни», управляющего одноименной сетью семейных клиник. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». «Александр Буничев стал владельцем 99% долей пермского ООО „Правила Жизни“. Еще 1% долей компании принадлежат Екатерине Буничевой», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Осенью прошлого года две компании, управляющие пермскими медиицинскими центрами (НАО ММЦ «Медиана» и ООО «Правила жизни»), преобразовали в единую структуру. Последняя — стала основной. Бизнес официально зарегистрировали в 2019 году. Александр Буничев в «Правилах жизни» занимает пост генерального директора. А бенефициаром компании называют его отца — бывшего первого вице-губернатор Пермской области, топ-менеджер «ЛУКОЙЛа» Геннадия Буничева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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