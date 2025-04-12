12 апреля 2025
11 апреля 2025

В боях за Андреевку погиб 24-летний Александр Плотников из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 14 апреля
Прощание с бойцом пройдет 14 апреля Фото:

На СВО во время освобождения Андреевки (ДНР) погиб рядовой Александр Плотников из Прикамья. Военнослужащему было всего 24 года, пояснила мэрия Сивинского округа.

«Проявив мужество в боях по освобождению Андреевки, 30 марта 2025 года погиб рядовой Александр Плотников, 02.09.2000 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощания с военнослужащим состоится 14 апреля в селе Кызьва. Церемония начнется в 14:00, митинг — в 14:30.

О гибели бойца сообщили власти
О гибели бойца сообщили власти
Фото:

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На СВО во время освобождения Андреевки (ДНР) погиб рядовой Александр Плотников из Прикамья. Военнослужащему было всего 24 года, пояснила мэрия Сивинского округа. «Проявив мужество в боях по освобождению Андреевки, 30 марта 2025 года погиб рядовой Александр Плотников, 02.09.2000 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощания с военнослужащим состоится 14 апреля в селе Кызьва. Церемония начнется в 14:00, митинг — в 14:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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