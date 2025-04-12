В боях за Андреевку погиб 24-летний Александр Плотников из Пермского края

Прощание с бойцом пройдет 14 апреля
На СВО во время освобождения Андреевки (ДНР) погиб рядовой Александр Плотников из Прикамья. Военнослужащему было всего 24 года, пояснила мэрия Сивинского округа.
«Проявив мужество в боях по освобождению Андреевки, 30 марта 2025 года погиб рядовой Александр Плотников, 02.09.2000 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощания с военнослужащим состоится 14 апреля в селе Кызьва. Церемония начнется в 14:00, митинг — в 14:30.
О гибели бойца сообщили власти
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