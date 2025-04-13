С россиян хотят брать по 100 тысяч рублей за развод

Депутат Милонов предложил увеличить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Милонов отмечает, что при повышении пошлины за развод количество эмоциональных решений сократится
Милонов отмечает, что при повышении пошлины за развод количество эмоциональных решений сократится Фото:

Необходимо повысить размер государственной пошлины за регистрацию развода до 100 тысяч рублей в целях снижения количества разводов в России. Об этом сообщает депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100», — рассказывает Милонов в беседе с aif.ru. По словам депутата, в подобной ситуации количество эмоционально мотивированных решений сократится.

Милонов отмечает, что в течение трех месяцев люди смогут переосмыслить свои действия. Он также предложил ввести обязательные консультации и терапию с психологом. По словам депутата, это поможет осознать, что развод не всегда является лучшим решением.

Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность введения налогового вычета до 300 тысяч рублей за проведение свадебных торжеств. Законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, находится на рассмотрении в Государственной Думе. Целью инициативы является поддержка молодых пар.

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Необходимо повысить размер государственной пошлины за регистрацию развода до 100 тысяч рублей в целях снижения количества разводов в России. Об этом сообщает депутат Государственной думы Виталий Милонов. «Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100», — рассказывает Милонов в беседе с aif.ru. По словам депутата, в подобной ситуации количество эмоционально мотивированных решений сократится. Милонов отмечает, что в течение трех месяцев люди смогут переосмыслить свои действия. Он также предложил ввести обязательные консультации и терапию с психологом. По словам депутата, это поможет осознать, что развод не всегда является лучшим решением. Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность введения налогового вычета до 300 тысяч рублей за проведение свадебных торжеств. Законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, находится на рассмотрении в Государственной Думе. Целью инициативы является поддержка молодых пар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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