12 апреля 2025

Пермяк нашел артиллерийский снаряд на берегу Камы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снаряд обнаружили на берегу Камы
Снаряд обнаружили на берегу Камы Фото:

Житель Пермского края во время рыбалки обнаружил на берегу реки Камы предмет, похожи на снаряд. Мужчина сообщил об опасной находке в полицию, пишут СМИ. 

«12 апреля в Добрянском округе местный рыбак обнаружил опасную находку — осколочно-фугасный снаряд калибром 100 мм, прошедший канал ствола. Он лежал на берегу реки Камы неподалеку от деревни Ключи», — передает газета «Камские зори». 

Коррозия не позволила разобрать маркировку. В головной части боеприпаса сохранился взрыватель, что делало его транспортировку невозможной. На место оперативно прибыли саперы и обезвредили снаряд.

Ранее URA.RU рассказывало, что во время ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляли. Их изъяли для утилизации

100-миллиметровый снаряд с взрывателем лежал на берегу Камы
100-миллиметровый снаряд с взрывателем лежал на берегу Камы
Фото:

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Житель Пермского края во время рыбалки обнаружил на берегу реки Камы предмет, похожи на снаряд. Мужчина сообщил об опасной находке в полицию, пишут СМИ.  «12 апреля в Добрянском округе местный рыбак обнаружил опасную находку — осколочно-фугасный снаряд калибром 100 мм, прошедший канал ствола. Он лежал на берегу реки Камы неподалеку от деревни Ключи», — передает газета «Камские зори».  Коррозия не позволила разобрать маркировку. В головной части боеприпаса сохранился взрыватель, что делало его транспортировку невозможной. На место оперативно прибыли саперы и обезвредили снаряд. Ранее URA.RU рассказывало, что во время ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляли. Их изъяли для утилизации
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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