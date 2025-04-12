Житель Пермского края во время рыбалки обнаружил на берегу реки Камы предмет, похожи на снаряд. Мужчина сообщил об опасной находке в полицию, пишут СМИ.
«12 апреля в Добрянском округе местный рыбак обнаружил опасную находку — осколочно-фугасный снаряд калибром 100 мм, прошедший канал ствола. Он лежал на берегу реки Камы неподалеку от деревни Ключи», — передает газета «Камские зори».
Коррозия не позволила разобрать маркировку. В головной части боеприпаса сохранился взрыватель, что делало его транспортировку невозможной. На место оперативно прибыли саперы и обезвредили снаряд.
Ранее URA.RU рассказывало, что во время ремонта в одном из зданий пермского госуниверситета (ПГНИУ) рабочие обнаружили 11 артиллерийских снарядов. Опасности они не представляли. Их изъяли для утилизации
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