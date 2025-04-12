12 апреля 2025

Рынок подержанных авто в Прикамье рухнул на 15 процентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи машин с пробегом упали
Продажи машин с пробегом упали Фото:

После январского роста и февральского небольшого спада рынок подержанных авто в Прикамье в марте рухнул на 15%, причем наибольшее падение зафиксировано у премиальных марок. Такие данные приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог». 

«Динамика рынка демонстрирует нарастание негативной тенденции: после январского роста на 8,1% в феврале последовало снижение на 1,3%, а в марте падение ускорилось до 15,1%. В марте 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 6154 подержанных легковых автомобиля. Это на 15,1% меньше показателя марта прошлого года, когда на учет поставили 7249 машин с пробегом», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследования маркетологов. 

Среди 30 представленных на рынке автомобильных марок рост продаж в марте показали только четыре: Haval (увеличение на 95,7%), SeAZ (+35,3%), ZAZ (+25%) и Daewoo (+11,3%). При этом наиболее значительное снижение зафиксировано у Peugeot (падение на 38,8%), Lexus (-37,2%) и Honda (-36,5%).

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке новых автомобилей — в марте их продажи в регионе сократились почти вдвое (на 47,6%). По мнению экспертов, основной причиной снижения стала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая привела к росту процентных ставок по автокредитам и снижению их доступности для населения.

Ранее URA.RU рассказало, что по итогам прошлого года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%. Пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок. Европейские машины продают дешевле миллиона рублей.

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После январского роста и февральского небольшого спада рынок подержанных авто в Прикамье в марте рухнул на 15%, причем наибольшее падение зафиксировано у премиальных марок. Такие данные приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог».  «Динамика рынка демонстрирует нарастание негативной тенденции: после январского роста на 8,1% в феврале последовало снижение на 1,3%, а в марте падение ускорилось до 15,1%. В марте 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 6154 подержанных легковых автомобиля. Это на 15,1% меньше показателя марта прошлого года, когда на учет поставили 7249 машин с пробегом», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследования маркетологов.  Среди 30 представленных на рынке автомобильных марок рост продаж в марте показали только четыре: Haval (увеличение на 95,7%), SeAZ (+35,3%), ZAZ (+25%) и Daewoo (+11,3%). При этом наиболее значительное снижение зафиксировано у Peugeot (падение на 38,8%), Lexus (-37,2%) и Honda (-36,5%). Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке новых автомобилей — в марте их продажи в регионе сократились почти вдвое (на 47,6%). По мнению экспертов, основной причиной снижения стала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая привела к росту процентных ставок по автокредитам и снижению их доступности для населения. Ранее URA.RU рассказало, что по итогам прошлого года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%. Пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок. Европейские машины продают дешевле миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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