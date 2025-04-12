Рынок подержанных авто в Прикамье рухнул на 15 процентов

После январского роста и февральского небольшого спада рынок подержанных авто в Прикамье в марте рухнул на 15%, причем наибольшее падение зафиксировано у премиальных марок. Такие данные приводит профессиональное сообщество «Автомаркетолог».
«Динамика рынка демонстрирует нарастание негативной тенденции: после январского роста на 8,1% в феврале последовало снижение на 1,3%, а в марте падение ускорилось до 15,1%. В марте 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 6154 подержанных легковых автомобиля. Это на 15,1% меньше показателя марта прошлого года, когда на учет поставили 7249 машин с пробегом», — предает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследования маркетологов.
Среди 30 представленных на рынке автомобильных марок рост продаж в марте показали только четыре: Haval (увеличение на 95,7%), SeAZ (+35,3%), ZAZ (+25%) и Daewoo (+11,3%). При этом наиболее значительное снижение зафиксировано у Peugeot (падение на 38,8%), Lexus (-37,2%) и Honda (-36,5%).
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке новых автомобилей — в марте их продажи в регионе сократились почти вдвое (на 47,6%). По мнению экспертов, основной причиной снижения стала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, которая привела к росту процентных ставок по автокредитам и снижению их доступности для населения.
Ранее URA.RU рассказало, что по итогам прошлого года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%. Пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок. Европейские машины продают дешевле миллиона рублей.
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