В пермском транспорте заработала оплата проезда через СБП

В Перми завершено тестирование оплаты проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь этот способ оплаты доступен для всех пассажиров.
«Тестирование функции оплаты проезда напрямую со счета СБП завершено. Теперь в мобильном приложении „Пермский транспорт“ доступна оплата проезда через СБП», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».
Пассажирам больше не потребуется создавать или пополнять виртуальную карту для оплаты проезда. Оплата будет происходить напрямую с привязанного к приложению СБП-счета.
Ранее весь транспорт МУП «Пермгорэлектротранс» оснастили Bluetooth-маячками. Благодаря им приложение распознает, в каком автобусе едет пассажир, и отправляет уведомление с предложением оплаты проезда.
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