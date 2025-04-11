11 апреля 2025

В пермском транспорте заработала оплата проезда через СБП

© Служба новостей «URA.RU»
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Для оплаты проезда необходимо привязать свой СБП-счет
Для оплаты проезда необходимо привязать свой СБП-счет Фото:

В Перми завершено тестирование оплаты проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь этот способ оплаты доступен для всех пассажиров.

«Тестирование функции оплаты проезда напрямую со счета СБП завершено. Теперь в мобильном приложении „Пермский транспорт“ доступна оплата проезда через СБП», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».

Пассажирам больше не потребуется создавать или пополнять виртуальную карту для оплаты проезда. Оплата будет происходить напрямую с привязанного к приложению СБП-счета.

Ранее весь транспорт МУП «Пермгорэлектротранс» оснастили Bluetooth-маячками. Благодаря им приложение распознает, в каком автобусе едет пассажир, и отправляет уведомление с предложением оплаты проезда.

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В Перми завершено тестирование оплаты проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь этот способ оплаты доступен для всех пассажиров. «Тестирование функции оплаты проезда напрямую со счета СБП завершено. Теперь в мобильном приложении „Пермский транспорт“ доступна оплата проезда через СБП», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт». Пассажирам больше не потребуется создавать или пополнять виртуальную карту для оплаты проезда. Оплата будет происходить напрямую с привязанного к приложению СБП-счета. Ранее весь транспорт МУП «Пермгорэлектротранс» оснастили Bluetooth-маячками. Благодаря им приложение распознает, в каком автобусе едет пассажир, и отправляет уведомление с предложением оплаты проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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