В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Бисеровым

Прощание с военнослужащим состоится 14 апреля 2025 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб боец из Пермского края Бисеров Дмитрий. Об этом сообщила администрация Юрлинского муниципального округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Бисеров Дмитрий Сергеевич. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится в понедельник, 14 апреля, в Вятчинском сельском клубе. Церемония начнется в 13:00 по местному времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!