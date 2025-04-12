12 апреля 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Дмитрием Бисеровым

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Прощание с военнослужащим состоится 14 апреля 2025 года
Прощание с военнослужащим состоится 14 апреля 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб боец из Пермского края Бисеров Дмитрий. Об этом сообщила администрация Юрлинского муниципального округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Бисеров Дмитрий Сергеевич. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится в понедельник, 14 апреля, в Вятчинском сельском клубе. Церемония начнется в 13:00 по местному времени.

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В ходе проведения специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб боец из Пермского края Бисеров Дмитрий. Об этом сообщила администрация Юрлинского муниципального округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации погиб наш земляк Бисеров Дмитрий Сергеевич. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится в понедельник, 14 апреля, в Вятчинском сельском клубе. Церемония начнется в 13:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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